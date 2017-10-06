Ученые нашли путь к покорению Луны

Жуткое ДТП под Владимиром Свадьба Шурыгиной У Караченцова нашли рак Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Пятница 6 октября
Лента новостей
13:10
Отчаянный националист устроил переполох в Раде
13:07
Путин уволил губернатора Новосибирской области
13:01
В меде нашли опасные для человека вещества
12:53
Мособлгаз создал условия для газификации инвестиционного проекта в Луховицком районе
12:40
Новые лекарства от рака оказались бесполезными
12:39
В Петербурге у пенсионерки украли картины на 18 млн
12:08
Назван лауреат Нобелевской премии мира
12:07
ОПЕК+ сильно ударила по Америке
11:52
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"
11:49
Москву накрыла новая волна "минирования"
11:45
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
11:34
Как удаленная работа влияет на личную жизнь
11:18
Куда пропала певица МакSим
11:07
Ученые вычислили самую привлекательную улыбку
10:55
Секс по телефону научил Савченко соблазнять богачей
10:35
Виторгана засняли с другой женщиной
10:30
На юго-западе Москвы сожгли автомобиль учителя
10:24
Не хватило сил: пассажиры вручную спасали автобус от поезда
10:01
Семья наживается на неадекватном Василии Степанове
09:59
Главные события Москвы с 6 по 12 октября
09:58
Привидение устроило разгром в коридорах школы (видео)
09:39
Названа причина несчастных браков
09:21
На северо-западе Москвы загорелся жилой дом
09:08
Михалкова показала большой живот
08:56
Раненая девушка застряла в машине после аварии на востоке Москвы
08:53
Отказ от секса улучшает отношения в паре
08:36
Жена подвела итог жизни Караченцова
08:27
Десятки жертв: названа причина страшного ДТП с поездом и автобусом
08:14
Поклонская уличила известного режиссера в бегстве из России
08:09
Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
22:02
ФСБ нашла замучивших Россию телефонных террористов
21:54
Наталья Штурм взбесила "озабоченным" видео
21:48
На МКАД произошла смертельная авария
21:46
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
21:20
Пренебрежение родных к могиле Березовского объяснили традицией
21:12
Раненный в центре Москвы бизнесмен умер в больнице
20:50
Как быстро похудеть без спортзала и диеты
20:43
Госдума VII созыва: что сделано за год работы
20:36
В Зеленограде пьяный подросток обстрелял трактор
20:26
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
20:19
Врачи дали неделю больному Караченцову
19:52
Фадеев назвал Шурыгину шпаной
19:52
Охранник голыми руками поборол 8-метрового питона
19:30
Жена Кокорина ждет второго ребенка
19:14
Свадебные фото Шурыгиной
18:58
У Порошенко диагностировали осеннее обострение
18:50
Друзья насильника накинулись на Шурыгину
18:42
Домашние животные прошлись по московским музеям
18:08
Путин отправил в отставку губернатора Орловской области
18:06
Почему на могилу миллиардера Березовского всем плевать
17:55
Бутусов вылечил насморк с помощью пылесоса
17:45
Найдены доказательства причастности Киева к крушению Boeing
17:42
В Нижегородской области загорелся завод "Лукойла"
17:31
В Подмосковье произошла смертельная авария
17:08
Крымчанин разгромил памятник "Небесной сотне" в Киеве
17:08
Под Петербургом пенсионер задавил трех школьников
16:56
В Москве пройдет форум "Женщина имеет значение"
16:53
Подмосковное предприятие взяли в кольцо тотальных проверок
16:50
Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка
16:47
Как справиться с усталостью на работе
16:39
Пригожин шокирован браком Земфиры и Литвиновой
16:37
Трезвая Борисова открестилась от Таиланда
16:34
В вагоне поезда в Москве нашли чемодан со снарядами
16:32
Безумные танцы на сцене Кремлевского дворца
16:30
Боевики казнили двух россиян в Сирии
16:24
Рухнувшая с крыши бетонная плита едва не убила боксера (видео)
16:10
Порошенко подписали импичмент
16:06
Внук Пугачевой научил Шурыгину гулять на халяву
16:03
Родители плакали на свадьбе Шурыгиной и оператора Первого канала
15:54
В центре Москвы киллер обстрелял бизнесмена
15:47
Избиратели оценили уникальную эффективность "ЕР"
15:41
На "Битве экстрасенсов" разгорелся скандал
15:35
Литвинова взбесилась из-за известия о браке
15:34
Заменители сахара смертельно опасны
15:08
Появилось видео со свадьбы Дианы Шурыгиной
15:03
На фестивале "Зодчество" представили лучшие архитектурные проекты
14:58
Главные мифы россиянок о сексе
14:52
Во Франции известная актриса и писательница умерла от рака
14:37
Венгрия объединится с Россией назло Украине
14:26
Названы повышающие потенцию фрукты
14:23
Марина Зудина: Сделать аборт – это было мое решение
14:12
Россиянин прорубил топором двойную сплошную (видео)
14:09
Нобелевку по литературе отдали английскому писателю
14:06
У безработного 26-летнего москвича угнали две Audi
14:02
Савченко устроила истерику из-за Донбасса
13:55
Нюша показала страсть с 37-летним мужем
13:55
Годовалая дочь певца из "Голоса" трагически погибла
13:44
Когда в Москве закончатся дожди
13:28
Порошенко подслушали в сортире
13:27
Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье
13:07
Дожившим до 2030 года россиянам дадут хорошую пенсию
13:04
Шурыгина устроила провокацию в самый важный день
12:42
Очищение от токсинов грозит смертью
12:31
Продажу лекарств в супермаркетах назвали опасной идеей
12:19
Сати Казанова отказалась от свадьбы с итальянцем
12:13
В центре Москвы загорелась чайхана
11:51
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
11:51
Ученые создали клей для открытых ран
11:36
Крупное ДТП парализовало Бутырскую улицу
11:24
Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
Жена Караченцова: У Коли рак
Врачи дали неделю больному Караченцову
Секс-символом Instagram стала 49-летняя бабушка
Hi-tech

Ученые нашли путь к покорению Луны

Фото: GLOBAL LOOK press/Jamie Cooper
Специалисты NASA сделали неожиданное открытие относительно свойств Луны. По их расчетам, около трех миллиардов лет назад у спутника Земли была собственная атмосфера.
прочитано 412 раз

Специалисты NASA изучили покрытую застывшим базальтом лунную поверхность и рассчитали, какое количество вулканического газа могло выделиться при извержениях. Оказалось, что атмосфера существовала на планете на протяжении 70 миллионов лет, прежде чем испариться в космос, передает Life.ru. 

ПО ТЕМЕ

Ученые выяснили происхождение воды на Марсе

Секс угрожает миссии на Марс

Когда земляне смогут заселить Титан

При этом ученые установили, что самые крупные выбросы газов произошли на спутнике Земли 3,8 и 3,5 миллиарда лет назад. В это время на Луне формировались Море Спокойствия и Море Дождей. Поля этих лавовых морей изучили в ходе миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17".  

По словам одного из авторов исследования Дебры Нидэм, общее количество H2O, выделенного при формировании базальтовых морей, почти в два раза превышает объем воды в озере Тахо. Таким образом, большая часть этого пара растворилась в космосе, однако часть воды до сих пор находится на лунных полюсах. 

Полученные данные приближают исследователей к освоению спутника Земли. В перспективе, зная, где именно на Луне могут находиться остатки H2O, астронавты смогут обеспечить себя водой и воздухом.  

Ранее британский астронавт Хелен Шарман заявила, что на Марс должны отправиться люди одного пола. По мнению эксперта, в этом случае меньше вероятность того, что исследователи начнут вступать в сексуальные отношения друг с другом и сорвут операцию по колонизации Красной планеты.   

Автор: Рудольф Великолепный6 октября 2017, 09:30

комментарии

Политика

Порошенко вытер ноги о Меркель и Макрона
Госдума VII созыва: что сделано за год работы
Савченко устроила истерику из-за Донбасса
Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США

Шоу-бизнес

Подробности загадочного исчезновения матери актера Носика
Скандал с собакой внезапно пошел на пользу Панину
Куда пропала певица МакSим
Семья наживается на неадекватном Василии Степанове

Проишествия

ФСБ нашла замучивших Россию телефонных террористов
Крымчанин разгромил памятник "Небесной сотне" в Киеве
Боевики казнили двух россиян в Сирии
Рухнувшая с крыши бетонная плита едва не убила боксера (видео)

Lifestyle

Уступка Познера погубила ТЭФИ
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Бутусов вылечил насморк с помощью пылесоса
Общество

Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье

Судебные приставы могут арестовать имущество журналиста
Шоу-бизнес

Родители плакали на свадьбе Шурыгиной и оператора Первого канала

Влюбленные стали мужем и женой
Шоу-бизнес

Врачи дали неделю больному Караченцову

Жена рассказала о состоянии здоровья актера
Шоу-бизнес

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем

Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны

Гороскоп

Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Свадебные фото Шурыгиной
Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию
Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета

Спорт

Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену

Регионы

Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru