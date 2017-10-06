Ученые нашли путь к покорению Луны

Специалисты NASA сделали неожиданное открытие относительно свойств Луны. По их расчетам, около трех миллиардов лет назад у спутника Земли была собственная атмосфера.

Специалисты NASA изучили покрытую застывшим базальтом лунную поверхность и рассчитали, какое количество вулканического газа могло выделиться при извержениях. Оказалось, что атмосфера существовала на планете на протяжении 70 миллионов лет, прежде чем испариться в космос, передает Life.ru.

При этом ученые установили, что самые крупные выбросы газов произошли на спутнике Земли 3,8 и 3,5 миллиарда лет назад. В это время на Луне формировались Море Спокойствия и Море Дождей. Поля этих лавовых морей изучили в ходе миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17".

По словам одного из авторов исследования Дебры Нидэм, общее количество H2O, выделенного при формировании базальтовых морей, почти в два раза превышает объем воды в озере Тахо. Таким образом, большая часть этого пара растворилась в космосе, однако часть воды до сих пор находится на лунных полюсах.

Полученные данные приближают исследователей к освоению спутника Земли. В перспективе, зная, где именно на Луне могут находиться остатки H2O, астронавты смогут обеспечить себя водой и воздухом.

Ранее британский астронавт Хелен Шарман заявила, что на Марс должны отправиться люди одного пола. По мнению эксперта, в этом случае меньше вероятность того, что исследователи начнут вступать в сексуальные отношения друг с другом и сорвут операцию по колонизации Красной планеты.