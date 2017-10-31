Потусторонние звуки из космоса напугали пользователей Сети
Звуки, зафиксированные одним из космических спутников, были опубликованы на канале YouTube. На аудиозаписи слышны жуткие, потусторонние завывания. Специалисты NASA пояснили, что эти шумы издают планеты Юпитер и Сатурн. Эксперты отметили, что "воющие планеты" действительно пугают – кожа "покрывается мурашками".
Певец рассказал о сексуальной ориентации участников и наставников
Старший брат голливудского актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер шокировал признанием
Пользователи Сети возмутились внешнему виду мальчика
Члены избирательного штаба разошлись во взглядах на права ЛГБТ-сообщества