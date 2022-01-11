Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили

Тогда знаменитости диагностировали разрыв мениска. Она была крайне обеспокоена вовсе не собственным состоянием, а тем, что впереди еще съемки и номера, а она уже должна "выйти из игры". Однако фигуристку не остановила чудовищная боль. Она лишь взяла несколько дней на отдых, чтобы потом завершить свой блистательный путь в этом сезоне "Ледникового периода".
Так и случилось. Татьяна Волосожар вместе со своим партнером заняла первое место, чему была крайне рада. После у нее появилось время на то, чтобы заняться собственным состоянием. Она отметила, что старые травмы нередко напоминают о cебе во время новых тренировок. К счастью, в этот раз операция прошла хорошо.
Об этом супруга Максима Транькова сообщила в личном блоге. Она опубликовала фото, на котором стоит в больнице на костылях. Ее ноги и одна рука перемотаны бинтами, но выглядит фигуристка вполне бодрой. Она сообщила, что операция прошла успешно.
"Швы наложили", – рассказала Татьяна Волосожар. Она указала, что попросила ввести ей обезболивающее лишь ближе к вечеру. По словам спортсменки, теперь ей нужно лишь восстановиться, но процесс это не совсем быстрый. "Надеюсь, хватит терпения", – прокомментировала она, поблагодарив всех переживающих поклонников за поддержку.