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Спорт
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Падение на шоу "Ледниковый период" привело к чудовищным последствиям. Татьяна Волосожар попала в беду.
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Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в дуэте с Федором Федотовым показывала фигурное катание высокого уровня, поражая жюри шоу "Ледниковый период", Однако максимальные старания и мастерство не помогли партнерам избежать падения.

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Ошибка обернулась мучительной болью, растущей шишкой, больницей. Татьяна Волосожар отбила об лед колено, на нем образовалась опухоль с жидкостью. После МРТ спортсменка узнала точный диагноз — разрыв мениска. Врачи стали требовать операцию.

Боль пронизывала ногу звезды, она едва наступала на конечность в кроссовках. Надеть коньки и продолжать кататься ей казалось непосильной ношей. Татьяна Волосожар понимала, что ограничена в возможностях, но бросить "Ледниковый период" и другие проекты она себе не могла позволить.

"Мое расписание на декабрь и январь забито льдом... Подвести столько людей, разрушить столько планов – это просто мой личный ад", — написала спортсменка в "Инстаграм".

Близкие просили спортсменку подумать о здоровье, но она не унималась. В итоге Татьяна Волосожар решилась на двухдневный перерыв в работе. Свершилось ли чудо потом, она еще не сообщила. Хочется верить, что фигуристка восстановила здоровье и вернулась на шоу "Ледниковый период", чтобы достойно выступить в финале.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 19:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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