"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в дуэте с Федором Федотовым показывала фигурное катание высокого уровня, поражая жюри шоу "Ледниковый период", Однако максимальные старания и мастерство не помогли партнерам избежать падения.
Ошибка обернулась мучительной болью, растущей шишкой, больницей. Татьяна Волосожар отбила об лед колено, на нем образовалась опухоль с жидкостью. После МРТ спортсменка узнала точный диагноз — разрыв мениска. Врачи стали требовать операцию.
Боль пронизывала ногу звезды, она едва наступала на конечность в кроссовках. Надеть коньки и продолжать кататься ей казалось непосильной ношей. Татьяна Волосожар понимала, что ограничена в возможностях, но бросить "Ледниковый период" и другие проекты она себе не могла позволить.
"Мое расписание на декабрь и январь забито льдом... Подвести столько людей, разрушить столько планов – это просто мой личный ад", — написала спортсменка в "Инстаграм".
Близкие просили спортсменку подумать о здоровье, но она не унималась. В итоге Татьяна Волосожар решилась на двухдневный перерыв в работе. Свершилось ли чудо потом, она еще не сообщила. Хочется верить, что фигуристка восстановила здоровье и вернулась на шоу "Ледниковый период", чтобы достойно выступить в финале.