Адская смерть: Известный автогонщик сгорел заживо в машине с подругой

Жуткая авария под Петербургом унесла жизни двух гонщиков. Ими оказались блогер Иван Куренбин и его молодая спутница.

В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, зафиксированы данные о двух погибших. Как сообщили в полиции, трагедия случилась 11 июля около 22 часов. Жертвами аварии стали автогонщик Иван Куренбин и его подруга.

Автомобиль Porsche 911 Turbo вылетел на обочину на большой скорости и столкнулся с линией опоры электропередачи. Иномарка загорелась, а находящиеся в ней люди не смогли выбраться. Пламя оказалось смертоносным — мужчина и женщина сгорели заживо. Кто именно был за рулем авто, пока выясняют следователи.

Транспортное средство принадлежало петербургскому блогеру и автогонщику Ивану Куренбину, который находился в машине во время ДТП. Мужчина умер на 37 году жизни, он был довольно известным человеком в сфере своей деятельности. Вместе с ним в иномарке сидела 32-летняя Татьяна Игушина, она была мотогонщицей из Москвы.

Инстаграм-аккаунт Ивана Куренбина разрывается от комментариев, народ массово выражает соболезнования родным и близким покойного гонщика. "Ваня, Ваня, Ваня, ты был крутой чувак! Земля пухом!", "Прощай! Будь таким же крутым и наверху", "Ну вот и все. Нет тебя больше. Конец гонкам. А надо ли это все было, чтобы все так..." — выразились пользователи Сети.