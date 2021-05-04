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Спорт
Больше десяти операций: парализованная российская чемпионка легла под нож

Больше десяти операций: парализованная российская чемпионка легла под нож

Член олимпийской сборной по фристайлу Мария Комиссарова решилась на кардинальные меры ради улучшения качества жизни.
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Бывшая спортсменка Мария Комиссарова является мамой двоих детей и счастливой женой. Она ведет нормальную жизнь, несмотря на то, что не может ходить. Фристайлистка получила страшную травму позвоночника в ходе подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи. С тех пор она прикована к инвалидному креслу.

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Комиссарова проходила реабилитацию в Испании и перенесла множество операций, но все было тщетно. Встать на ноги женщина не смогла, ее ноги парализованы. В своем "Инстаграм" Мария Комиссарова написала, что решилась на еще одну операцию. На этот раз по улучшению внешности. Бывшая спортсменка решила изменить форму груди, так как после двух родов фигура перестала ей нравиться. Мария призналась, что не боится оперативны вмешательств после всего, что ей пришлось пережить.

"У меня было много операций, больше десяти так точно за всю жизнь", – написала Комиссарова.

Сейчас операция уже позади, она прошла успешно. Мария Комиссарова довольна результатом. Она заявила, что каждая женщина после родов достойна права выбора, делать ей операцию на груди или нет. И даже предложила государству узаконить делать это на деньги маткапитала.

Впереди у Марии Комиссаровой долгое восстановление. Она рассказала, что после операции еще испытывает небольшие боли, но бывшая спортсменка была к этому готова.

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Мария Комиссарова. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 4 мая 2021, 14:52 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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