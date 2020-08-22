Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна

Петтер Нортуг прославился в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере. Тогда он получил две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. К 2015 году спортсмен стал 13-кратным чемпионом мира. Его стали называть Королем лыж.
После завершения спортивной карьеры в 2018-м он начал употреблять наркотические вещества, пить алкоголь в больших количествах. В прошлом году Петтер впервые попробовал кокаин. Это произошло на вечеринке.
Нортуг понимает, что из-за наркотиков он "достиг дна", поэтому просил помощи у неравнодушных. Также лыжник готов к наказанию, которое предусмотрено за хранение запрещенных веществ.
Кстати, на прошлой неделе в доме олимпийского чемпиона прошли обыски. Полицейские нашли у Нортуга 50 граммов кокаина. За это спортсмену грозит до двух лет лишения свободы. Однако он может обойтись денежным штрафом. Наказание для него определит суд.
Напомним, ранее в наркотической зависимости признался Джейсон Айзекс, который запомнился зрителям ролью Люциуса Малфоя во франшизе "Гарри Поттер". Актер принимал запрещенные вещества 20 лет.
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