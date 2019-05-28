Российский хоккеист попал в грязный скандал с наркотиками
На видео Евгений Кузнецов находится в номере гостиницы и говорит по телефону. Перед хоккеистом на столе лежат порошок и денежная купюра.
НХЛ изучит видеозапись, заявил в Twitter канадский спортивный журналист Крис Джонстон со ссылкой на замкомиссионера лиги Билла Дэйли. По словам последнего, необходимо собрать факты, прежде чем давать официальные комментарии, сообщает Life.
Скандальную видеозапись прокомментировал и Кузнецов. Хоккеист подтвердил, что на кадрах действительно он. "Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим", – отметил спортсмен. Если есть вопросы, он готов пройти медицинскую экспертизу, заверил Евгений.
По словам Кузнецова, речь идет о событиях лета 2018 года в Лас-Вегасе после его победы в составе "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли. Хоккеист пояснил, что заглянул в номер к знакомым, но, увидев "женщин и непонятные вещества на столе", позвонил другу и ушел.
Bill Daly says the NHL needs time to gather more facts on the Evgeny Kuznetsov video before making a comment on it.— Chris Johnston (@reporterchris) 27 мая 2019 г.
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