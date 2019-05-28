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Спорт

Российский хоккеист попал в грязный скандал с наркотиками

Евгений Кузнецов. Фото: www.globallookpress.com
Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучит видеозапись с форвардом "Вашингтона" и сборной России Евгением Кузнецовым. В появившемся в Сети ролике спортсмен запечатлен рядом с неустановленным белым порошком.
прочитано 491 раз

На видео Евгений Кузнецов находится в номере гостиницы и говорит по телефону. Перед хоккеистом на столе лежат порошок и денежная купюра.

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НХЛ изучит видеозапись, заявил в Twitter канадский спортивный журналист Крис Джонстон со ссылкой на замкомиссионера лиги Билла Дэйли. По словам последнего, необходимо собрать факты, прежде чем давать официальные комментарии, сообщает Life.

Скандальную видеозапись прокомментировал и Кузнецов. Хоккеист подтвердил, что на кадрах действительно он. "Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим", – отметил спортсмен. Если есть вопросы, он готов пройти медицинскую экспертизу, заверил Евгений.

По словам Кузнецова, речь идет о событиях лета 2018 года в Лас-Вегасе после его победы в составе "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли. Хоккеист пояснил, что заглянул в номер к знакомым, но, увидев "женщин и непонятные вещества на столе", позвонил другу и ушел.

Автор: Валерия Нарская28 мая 2019, 09:44
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Как российские хоккеисты ломали шведов

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