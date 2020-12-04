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Спорт

Российская фигуристка заболела COVID-19

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Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает Life.ru. Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве.

Автор: 4 декабря 2020, 11:11 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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