Российская фигуристка заболела COVID-19

Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает Life.ru. Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве.
Российская фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом, передает Life.ru. Чемпионка Европы по фигурному катанию сдала положительный тест на COVID-19. После такого спортсменка не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве.
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