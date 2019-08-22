Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ

Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
Случившееся заметили организаторы конкурса. Первым делом они дисквалифицировали агрессора. После они предложили жертве написать заявление и выступить с другим партнером. От обеих инициатив девушка отказалась.
Отметим, что Кирилл и Анна не просто коллеги, а, в первую очередь, супруги. И, судя по реакции танцовщицы, в их семье это обыденная ситуация.
"Вчера был полуфинал чемпионата мира, после танца мы поругались, из-за того что не все получилось", – призналась пара.
По словам супругов, организаторы неправильно восприняли увиденное. Кроме того, им очень обидно за то, что их дисквалифицировали.
Также Паршаков и Гудыко добавили, что хотят призвать всех профессиональных танцоров контролировать свои эмоции. Они надеются, что их ситуация послужит примером для всех эмоциональных пар, пишет телеканал "360". "И вы будете еще больше ценить и любить друг друга", – подчеркнули супруги.
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