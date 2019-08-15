Столетний ирландец собрался на чемпионат мира по танго

Джеймс Макманус из Уотерфорда (юго-восточная Ирландия) собрался участвовать в чемпионате мира по танго, заниматься которым он начал в 2002 году. Он станет старейшим участником состязания за всю его историю, передает "360" со ссылкой на Daily Mail.

Издание отмечает, что ветеран Второй мировой войны, служивший в военно-морском флоте, утверждает, что танцы делают его счастливыми. Деньги на поездку в Аргентину, где будет проходить чемпионат, собрали для ирландца поклонники.