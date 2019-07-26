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Спорт

Полиция Германии нашла в машине участницы Олимпийских игр 50 килограммов наркотиков

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Полиция Германии задержала участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур. В ее авто при обыске нашли 50 килограммов наркотических веществ.

Спортсменку арестовали после проверки автомобиля недалеко от границы Нидерландов и Германии еще 18 июня 2019 года, однако о происшествии стало известно лишь 25 июля. Стоимость конфискованных запрещенных веществ оценили в два миллиона евро, пишет "Вечерняя Москва".

26 июля 2019, 21:10

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