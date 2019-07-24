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Спорт

В Средиземноморье прошла регата на кубок газеты "Ведомости"

Фото: Пресс-служба
В проливе Бонифачо между островами Сардиния и Корсика состоялась традиционная регата на кубок делового издания "Ведомости". Участие в гонке приняли восемь команд. Соревнования по парусному спорту прошли под эгидой авторитетной газеты и при поддержке юридической компании "Регионсервис" – генерального партнера регаты. 
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Традиционно мероприятие началось с делового завтрака газеты "Ведомости": "Бизнес и Власть: правила матч-рейса". Регаты "Делового яхт-клуба" стали эффективным инструментом коммуникации, отметил со-модератор бизнес-завтрака, исполнительный директор Ассоциации менеджеров России Вячеслав Елисеев. Он назвал это уникальным мероприятием, сочетающими в себе спорт и бизнес.

На деловом завтраке с докладами выступили советник президента Rusatom Overseas Виктор Колесников, гендиректор Svargo Group Аслан Темиров, первый вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, партнер юридической фирмы Art de Lex Ольга Савина и другие участники регаты. Они затронули темы делового климата и отношений коммерческих и государственных структур.

Участникам соревнования на кубок газеты "Ведомости" гоночная неделя подготовила немало сюрпризов. Природа была непредсказуемой: легкое дуновение ветра сменялось штормовыми порывами до 25-30 узлов. Маршрут регаты проходил по живописнейшим местам Средиземноморья: от изумрудных бухт Costa Smeralda на Сардинии до Корсики с ее меловыми скалами.

Фото: Пресс-служба

Среди участников гонки было немало тех, кто участвовал в парусной регате впервые. Тем не менее все команды успешно справились с управлением яхтой и улучшили свои результаты. Участникам регаты помогали шкипера команд, среди которых мастера спорта, а также призеры европейских и мировых первенств.

Культурная программа регаты не отставала по насыщенности от гонки. Участники продегустировали вина на известной сардинской винодельне Vigne Surrau, повеселились на вечеринке Men’s Health на архипелаге La Maddalena. Все это дополнил веселый пляжный Aperol-коктейль на катамаране.

В Бонифачо на Корсике участники встретили экватор бизнес-регаты "ленивый день". Бонифачо стал жемчужиной маршрута, это естественный фьорд, который защищен грандиозными меловыми скалами с расположенным на них городом-крепостью. На рассвете самых стойких участников гонки ждал трекинг по утесам.

Фото: Пресс-служба

Церемония награждения победителей регаты на кубок "Ведомостей" прошла в Порто-Черво. Она открылась коктейлем от Tom Ford – бренда, ставшего партнером мероприятия. Изысканные ароматы окутали всех участников гонки.

В итоге победителем в дивизионе Sardinia стала команда Trim Team (Регионсервис, Svargo Group, Дилижанс, Ведомости, Право.ru), возглавляемая шкипером Виктором Захаровым. В дивизионе Corsica сильнее всех оказалась команда Koblev Yachting (Koblev&partners, Geneva Management Group) со шкипером Павлом Калиничевым.

В общем зачеты победу одержали постоянные участники парусной регаты на кубок газеты "Ведомости" – команда Energy в составе ROSATOM Overseas и КомплектЭнерго (шкипер Валерий Зубков). В торжественной обстановке триумфаторам вручили специальный приз, учрежденный генеральным партнером регаты, юридической компанией "Регионсервис" – кубок из фарфора с золотым медальоном в форме яхты. Это творение рук Петера Небенгауза – знаменитого дизайнера-ювелира.

Фото: Пресс-служба

Бизнес-регата на кубок авторитетной деловой газеты "Ведомости" является проектом "Делового яхт-клуба" - сообщества, объединяющего высший менеджмент крупных российских корпораций, владельцев бизнеса, инвесторов. Это эффективная площадка для нетворкинга для всех любителей парусного спорта.

Автор: 24 июля 2019, 18:32

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