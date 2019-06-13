Названы самые дорогие футболисты

Самым дорогим футболистом в мире стал нападающий команды "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 252,2 миллиона евро. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные исследовательского центра CIES Football Observatory.
За ним следует нападающий клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах. По оценкам экспертов, за него могут отдать 219,6 миллиона евро. Тройку замыкает полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, чья стоимость оценивается в 207,9 миллиона евро.
При отборе футболистов эксперты учитывали возраст, частоту появления спортсменов на поле, а также количество забитых голов.
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