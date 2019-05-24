Знаменитый хоккеист скончался в возрасте 62 лет

Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Абрамов ушел из жизни на 63-м году. Печальную новость сообщили представители спортивного клуба "Ижсталь". Причина смерти не уточняется.
Сергей Абрамов выступал за молодежную сборную СССР. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат мира в 1975 и в 1976 годах. С 1980 года хоккеист представлял команду "Ижсталь". Сергей Абрамов является рекордсменом по количеству сыгранных матчей (218) и заброшенных шайб (81), передает Life.ru.
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