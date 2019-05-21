Известная фигуристка привела в ужас сообщением о смерти
Известная фигуристка Татьяна Тотьмянина сейчас в больнице в Германии. Спортсменка опубликовала в Instagram видео, на котором врач производит манипуляции с ее ногой.
"Помру как новенькая", – подписала ролик Тотьмянина, чем напугала поклонников. Фигуристку просят больше так не шутить и интересуются здоровьем звезды.
"Таня, мы Вас любим! Живите 100 лет!", "Не шутите так", "Что случилось? Живите, пожалуйста! Не надо думать о таких вещах даже! Все подлечат, будете опять порхать!" - поддержали Тотьмянину фанаты.
К их разочарованию, фигуристка на комментарии не отреагировала. Подписчики пришли к выводу, что Татьяне Тотьмяниной делают очередную операцию на ноге. Это уже второе хирургическое вмешательство в 2019 году.
Всего олимпийская чемпионка перенесла пять операций. Два года назад она сломала ногу – это произошло во время выступления в ледовом шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик". Уже тогда было известно, что спортсменке предстоит долгая реабилитация.
Пару недель назад Татьяна Тотьмянина похвасталась подписчикам, что отправилась в отпуск без костылей. Семья отдыхала в Арабских Эмиратах. Однако, судя по всему, испытания для спортсменки на этом не закончились, передает Пятый канал.
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