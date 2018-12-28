Ягудин отказался искать "какашки"

Чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин призвал не ломать психику Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Спортсмен жестко поставил на место журналистов.

Ситуация, которая сложилась вокруг Евгении Медведевой и Алины Загитовой, напоминает ту, которая была в дни соперничества Алексея Ягудина с Евгением Плющенко. Спортсмен провел такую параллель в программе "Неспортивное поведение" на YouTube.

По мнению Ягудина, во многом в нагнетании напряжения вокруг молодых спортсменок виноваты СМИ. В подтверждение он рассказал о случае на недавнем чемпионате России.

"Мне поступил звонок из одного издания, с которым я уже работал, но даже не хочу про них говорить. Спрашивают, что там, на месте, происходит. Ну я вкратце рассказываю, что только приехал, сходил на тренировку девчонок, посмотрел… Меня прерывают: "Есть интрига?" Я говорю: "В смысле – интрига? Интрига будет каждый вечер, когда спортсмены будут выходить. Будет интересно, кто победит". Она – мне: "А какая-нибудь какашка есть?" – рассказал Ягудин.

Спортсмен ответил журналистке резко. "Какая какашка? Какое вам еще г***о надо?! Понимаете, что вы, СМИ, просто ломаете девочкам психику?!" – взорвался Ягудин. Спортсмен напомнил, что эти заслуженные спортсменки – еще совсем девчонки: одной 16 лет, другой 19. Сотрудничество с изданием, которое представляла корреспондентка, чемпион прекратил, передает Sport24.

Алексей Ягудин сравнил нынешнюю ситуацию с его взаимоотношениями с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. "У нас с Плющенко, например, ситуация была та же самая, что у Жени с Алиной, один в один. Просто сейчас мельчайшее событие моментально распространяется", - отметил Ягудин.