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Спорт

Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: www.globallookpress.com
Супруга Алексея Ягудина перенесла пятую операцию. Врачам в Германии пришлось исправлять ошибки своих коллег. Татьяна Тотьмянина присоединилась к семейному отдыху в Дубае с закованной в гипс ногой. 
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Известная фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время выступления в шоу "Щелкунчик и Мышиный король". Очередную операцию планировать начали с лета, рассказал ее супруг Алексей Ягудин.

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"Она знала, что у нее до операции осталось 63 шоу, 62 шоу и так далее. Долго ее ждала. Наше последнее совместное выступление в спектакле "Ромео и Джульетта" было в Казани 8 января. Потом Таня улетела оперироваться в Германию, а я на мастер-класс в Казахстан", - сказал Ягудин.

Позже Алексей Ягудин отправился в Дубай с дочерями – девятилетней Лизой и трехлетней Мишель. Татьяна присоединилась к ним, как только выписалась из больницы.  

"Планировалось, что 8 января – финальный спектакль, и 9-го я сразу ложусь на операцию. Семейный отдых тоже был продуман, только мы до конца не понимали, когда я смогу прилететь. Но семья не должна страдать и плакать, потому что я на операционном столе, поэтому они отправились на море, а я, как только смогла, вылетела к моим любимым", – рассказала Тотьмянина.

Спортсменка сломала ногу в прошлом году. Супруга Алексея Ягудина перенесла четыре операции. Однако через полгода боли не уменьшились, и фигуристка полетела в Германию на консультацию. Там Тотьмяниной сказали, что операции только повредили. Был обнаружен двойной перелом. В итоге пришлось сделать пятую операцию. Татьяна присоединилась к супругу и дочерям в Дубае, но отпуск проводит с закованной в гипс ногой, пишет Wday.ru. 

Автор: Андрей Евлампиев30 января 2019, 08:39
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