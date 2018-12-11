"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не понимает, откуда пошли слухи о его конфликте с родителями. Фигурист признается, что попытки особо активных подписчиков в соцсетях лезть в личную жизнь жестко пресекает.

Слухи о плохих отношениях Алексея Ягудина и его жены Татьяны Тотьмяниной с родителями не имеют под собой никаких оснований. Олимпийский чемпион даже не представляет, откуда пошла эта информация.

"Я не знаю, откуда это. Вот Танькин отец только что заходил, принес местных пермских пирожков-"посикунчиков", а потом будет смотреть шоу. Пару дней назад мы к нему сами в гости ездили, поэтому у нас абсолютно нормальные отношения с отцом", – рассказал Ягудин. Фигурист отметил, что, возможно, раньше и были какие-то проблемы, но сейчас все хорошо.

"А у меня не может быть никаких отношений с отцом, потому что я и не знаю, где он находится. В принципе, вопросов бы ему не задавал, если бы встретил – вообще по барабану, где он и что", – признался спортсмен в интервью РЕН ТВ.

Ягудин не терпит попыток вмешательства в его личную жизнь. Фигурист подчеркнул, что готов принять критику, если она достойная и касается конкретных проблем. Однако все попытки поучать его Алексей пресекает.

"Когда меня учат тому, как мне нужно вести себя с ребенком и что я в своей жизни должен что-то по-другому делать, то я посылаю сразу на три буквы. Я церемониться с такими людьми не буду", – заявил чемпион. По словам Алексея, самые приятные поклонники – те, которые не лезут в личную жизнь и не начинают учить.

С точки зрения Ягудина, у его жены Татьяны Тотьмяниной нет недостатков. Супруги давно нашли точки соприкосновения – поэтому, признается Алексей Ягудин, их друг в друге ничто не раздражает.