Авербух вывел на чистую воду Ягудина

Илья Авербух выдал секрет своего старого друга, поздравляя его с днем рождения. Цинизм – лишь маска, за которой скрывается настоящий Алексей Ягудин, признал фигурист.

Алексею Ягудину 18 марта исполнилось 39 лет. С днем рождения старого друга поздравил олимпийский призер, известный фигурист и хореограф Илья Авербух. По его словам, Ягудин никогда не останавливается: спортсмен ищет применение своим талантам, не боится рисковать и пробовать что-то новое. Это очень ценные качества в современном мире.

"Как бы ты ни пытался спрятаться за маской цинизма, я знаю тебя, как очень искреннего и глубокого человека. Когда ты выходишь на лед, для тебя нет ничего важнее твоего выступления и зрителя, который смотрит на тебя. Твой высочайший профессионализм позволяет мне вот уже долгие годы реализовывать мой творческий потенциал", – написал в Instagram Авербух (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Алексей Ягудин вместе со своей супругой Татьяной Тотьмяниной много лет выступает в шоу Ильи Авербуха. Хореограф отметил в своем поздравлении, что прекрасно помнит совместные номера, которые друзья исполняли на "Кубке профессионалов" – Авербух уверен, что они вошли в золотую коллекцию, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, недавно Илья Авербух выступил в защиту российской фигуристки Евгении Медведевой. Он отметил, что неудачи на старте сезона не подкосили спортсменку. Двукратная чемпионка мира все силы бросила на подготовку к мировому первенству по фигурному катанию.

Илья Авербух отмечал, что фигуристке обычно удается выйти на пик спортивной формы к главным соревнованиям. Медведева достойна представлять нашу страну на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 пройдет, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта, уверен Илья Авербух.

