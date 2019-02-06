Жена Акинфеева в купальнике сразила стройной фигурой

Мать двоих детей Екатерина Герун привела в восторг поклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Жена футболиста Игоря Акинфеева опубликовала пляжные фотографии.

Зимние каникулы известный российский футболист Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина Герун проводят на Мальдивских островах. Екатерина не упускает возможности поделиться со своими поклонниками в Instagram снимками с отдыха.

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Стройная спортивная фигура Екатерины на фотографиях сразила наповал поклонников супруги Акинфеева. Особо пользователи отметили естественную красоту Герун, не тронутую никакими модными "улучшениями".

"Какая же Вы худышечка", "Мама двоих деток, а какая фигура! Браво!!!", "Естественная природная красота!", "Идеальная!!!.. Обожаю!!!", – восхищаются фанаты жены Акинфеева (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Напомним, в октябре минувшего года вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что завершил выступление за национальную команду. Спортсмен добавил, что для него было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. По словам Игоря Акинфеева, это стало пиком карьеры в национальной команде.

Акинфеев признался, что думал о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2018, но не буквально с финальным свистком. По словам спортсмена, точку в этом вопросе поставило обследование в Германии. Состояние здоровье не позволяет Акинфееву "играть на два фронта".

