Лыжник Устюгов перенес операцию

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов перенес операцию, передает RT. В больнице он останется до 1 ноября.
Ожидается, что в ближайшее время спортсмен сможет вернуться к тренировкам. "Выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону", – рассказал врач российской национальной команды по лыжным гонкам Роман Эрлихман.
Примадонна расхохоталась на публике
Поклонники высказали артистке слова поддержки
Артист сделал заявление на своей странице в Instagram
В Сети обсуждают выписку артистки