Известного российского футболиста задержали пьяным за рулем

23-летнего защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева задержали пьяным за рулем. На спортсмена составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Ранее стало известно о задержании полузащитника того же футбольного клуба Евгения Башкирова. Тест показал, что норма алкоголя в выдыхаемом воздухе превышена в три раза, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
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