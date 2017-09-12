Чемпиона Европы из России жестко наказали за майку с Путиным

Российского бодибилдера Владимира Балынца отстранили от международных соревнований. Такое решение руководство Международной федерации пауэрлифтинга приняло из-за того, что спортсмен надел футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Скандальный инцидент произошел в Финляндии на чемпионате Европы по классическому жиму. Спортсмен из Якутска Владимир Балынец был признан абсолютным чемпионом.

Взойдя на пьедестал, обрадованный спортсмен расстегнул кофту, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина, сообщает URA.RU. Международная федерация пауэрлифтинга расценила этот жест как нарушение запрета на демонстрацию религиозной и политической символики.

За любовь к президенту России дисциплинарный комитет наказал бодибилдера отстранением от международных соревнований. Запрет продлится до конца 2017 года.

Владимир Балынец – российский пауэрлифтер, серебряный призер Паралимпийских игр – 2012, заслуженный мастер спорта России. 32-летний спортсмен родился в Якутске. В родном городе он работает в Школе высшего спортивного мастерства.

Владимир является многократным чемпионом России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2012 году во время Паралимпиады в Лондоне он завоевал серебряную медаль, а в 2014-м во время турнира в Дубае был награжден бронзой.