Именитый спортсмен погиб под колесами грузовика

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступавший в составе казахстанской команды Астана" погиб в результате ДТП. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, рано утром 22 апреля 37-летнего спортсмена сбил грузовик в итальянском Филоттрано. От полученных травм Скарпони, становившийся победителем "Джиро д'Италия" 2011 года, скончался на месте. В момент трагедии он проводил тренировку.



