Именитый спортсмен погиб под колесами грузовика

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступавший в составе казахстанской команды Астана" погиб в результате ДТП. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, рано утром 22 апреля 37-летнего спортсмена сбил грузовик в итальянском Филоттрано. От полученных травм Скарпони, становившийся победителем "Джиро д'Италия" 2011 года, скончался на месте. В момент трагедии он проводил тренировку.
Однако рядом с Мариной Зудиной останется дочь
Поп-король признался, что "гнул пальцы"
У певицы был личный бухгалтер, который перечислял деньги за границу
В Северной столице прошел первый матч на арене "Санкт-Петербург"