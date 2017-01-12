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Тайны характера Евгения Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Sho Tamura
Евгений родился в год водяной Собаки в 1982 году, по месяцу рождения 3 ноября – водяной Скорпион. Поэтому вода благоволит людям этой стихии, но в твердом агрегатном состоянии она приносит ему травмы.
прочитано 1575 раз

О жизни и характере великого фигуриста Евгения Плющенко Dni.Ru рассказал руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров. У многих народов Собака является символом верности и преданности. Кроме того, в соответствии с фэн-шуй, она символизирует богатство, благополучие и защиту. Однако стихия воды, говорит китайский гороскоп, способствует тому, что люди, рожденные в 1982 году, довольно легкомысленны для своего знака, что сказалось на первом браке Евгения с Марией Ермак. Стихия воды всегда будет держать его на плаву, а заодно и тех, кто рядом с ним, Деревянного Тигра – Яну Рудковскую и их совместного сына Сашу – голубую Водяную Змею.

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В Древнем Китае собаки ценились, прежде всего, за умение изгонять демонов. Им приписывалась способность найти и передать средства пропитания своим близким. Есть упоминание и о собаке-прародителе, и о людях с собачьими головами. Появление этого животного в доме сулит будущее процветание не только семье, но и всему роду, родственникам так сказать. Женя как раз и привнес в совместный союз с Яной такие качества, как благополучие, верность, надежность, в отличии от предыдущего мужа Яны Рудковской.

Рожденный под знаками верности и заботы, Евгений никогда не отдыхает, он всегда начеку. Ему претит несправедливость, он способен отдать последнюю копейку, чтобы помочь нуждающемуся. Он всегда ведет честную игру и никогда не скрывает истинных намерений. Хотя Евгений очень прямолинейный и иногда бывает довольно упрям, он всегда готов выслушать мнение собеседника и стремится к объективности в суждениях. Женя с удовольствием поможет советом, но только тогда, когда об этом попросят, но и первым протянет руку помощи в трудную минуту.

С моими сыновьями - с Егором и Сашенькой @gnomgnomych ✌��️#щелкунчикплющенко #nutcrackerbyplushenko

Фото опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Несмотря на дружелюбный характер, Плющенко не очень общительный и большим шумным сборищам предпочитает спокойную, интимную обстановку. В то же время он – прекрасный собеседник и способен быть настоящим кладезем удивительных историй и событий, произошедших с ним.

Он обладает исключительным чутьем и способен моментально составить мнение о том, с кем говорит. Не испытывает недостатка в друзьях, но жить с ним непросто. У Евгения часто меняется настроение, он бывает циничен и предъявляет к другим слишком высокие требования, но, несмотря на это, друзьям он бывает по-настоящему предан.

Today is 10 years since we met and we never separated ! Ровно 10 лет назад мы познакомились и с тех пор не расставались ❤️ ps Это кстати было на фестивале " Русская Зима " в Лондоне на Трафальгарской площади , где хедлайнером был Дима Билан @bilanofficial , а Женя @plushenkoofficial представлял только заявку на Олимпийские игры в Сочи 2014 года , в проведение Олимпийских игр в городе Сочи, в России никто не верил, все делали ставки на другие страны ! Вот так бывает и невозможное -возможно ) ✌��

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Собака, лучше, чем кто бы то ни был, сохранит поверенные тайны, хотя исповедей не любит (да и сама вряд ли будет каяться перед кем-нибудь в грехах). Люди, рожденные под этим знаком, очень упрямы, но всегда знают, чего хотят. Как правило, они специализируются в какой-нибудь узкой области, в данном случае в фигурном катании.

В целом Евгений преданный и заботливый, при этом всегда напряжен и беспокоен по причине разных травм. Он никак не может отдохнуть, боясь пропустить очередную несправедливость. Когда таковая обнаруживается, он не успокоится, пока не сделает все, чтобы исправить положение. Он скромен, наделен глубоким умом и умением слушать. В конечном итоге, у людей, главным качеством которых является преданность, все будет хорошо – будь то карьера или личная жизнь.

12 января 2017, 21:15
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