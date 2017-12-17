Теннисистка Мыскина рассталась с мужем

Прославленная российская теннисистка Анастасия Мыскина и ее муж Сергей Мамедов сделали совместное заявление. Они приняли решение расстаться после 11 лет брака.

Супруги признались, что шли к этому серьезному решению в течение нескольких лет. Пара пыталась спасти отношения, но из этого ничего не вышло.

ПО ТЕМЕ Мыскина умолчала о жизни с Мамедовым

"Наши жизненные приоритеты и принципы все больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации – открытым и честным поступком для нас обоих", – гласит текст совместного заявления, опубликованный на сайте журнала Hello.

Мыскина и Мамедов отмечают, что остаются друзьями и родителями трех замечательных сыновей. "Что безусловно позволит нам и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать наших детей", – сообщили они.

Публикация от Svetlana Kuznetsova (@svetlanak27) Дек 9 2017 в 10:36 PST

Напомним, Мыскина и Мамедов были вместе почти 11 лет. Они начали встречаться в середине 2000-х годов.

Как писали Dni.Ru, у них трое общих сыновей. Подробности конфликта между Мыскиной и ее возлюбленным остаются неизвестны.