Матч "Спартак" – ЦСКА остановили из-за задымления

Главный арбитр футбольного матча "Спартак" – ЦСКА был вынужден остановить игру. На поле произошло сильное задымление: видимость была практически нулевой.

Один из очевидцев сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев чуть не задохнулся. Видео с трибун было опубликовано в Twitter.