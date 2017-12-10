Матч "Спартак" – ЦСКА остановили из-за задымления

Главный арбитр футбольного матча "Спартак" – ЦСКА был вынужден остановить игру. На поле произошло сильное задымление: видимость была практически нулевой.
Один из очевидцев сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев чуть не задохнулся. Видео с трибун было опубликовано в Twitter.
Слишком много дыма на #дерби. Николаев останавливает матч. #Акинфеев там чуть не задохнулся. #СпартакЦСКА #футбол pic.twitter.com/O3tiyo58mg— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 10 декабря 2017 г.
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