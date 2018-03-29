К чему снятся руки
В подробностях данное явление изучили составители женского сонника. Например, если человек представляет свои руки во сне красивыми, то он быстро станет профессионалом и уважаемым в своем кругу. Уродливые руки являются предвестниками несчастий.
Малый велесов сонник содержит другое описание. Его авторы рассматривают руки как образ, который символизирует работу и бедность. Хуже, если руки в грязи или связаны. В таком случае стоит опасаться кражи и других жизненных трудностей.
Разобрались в непростом вопросе и составители русского народного сонника. Согласно поверьям, руки – это символ действия и контакта с окружающим миром. Такие сны могут указать и на проблемы со здоровьем, и на некоторые неполадки с самооценкой.
Другого мнения придерживался эзотерик Цветков. Он считает, что ладони – знак судьбы. Примечательно, что левая рука в данном случае является символом проблем и забот, а правая указывает на скорое освобождение.
Составитель сонника странника пишет, что руки в целом представляют собой судьбоносную силу спящего. Если человек видит их во сне, это может говорить о приближении скандала, ущерба или даже смерти близкого.
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