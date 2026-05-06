Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Столичные власти представили амбициозный план развития здравоохранения, где роботы-хирурги, генеративный искусственный интеллект и больницы будущего призваны не просто лечить болезни, а радикально продлевать активную жизнь каждого горожанина.



Московское здравоохранение в очередной раз подтвердило статус самого передового и динамичного сектора городского хозяйства. Президиум Правительства Москвы подвел итоги работы за 2025 год и утвердил стратегию развития медицины на 2026-й и последующий период. Результаты говорят сами за себя: средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей впервые в истории мегаполиса преодолела знаковую отметку в 80 лет. Однако мэр Сергей Собянин дал понять, что это лишь промежуточный успех. В своем канале в мессенджере "Макс" градоначальник подчеркнул: "Продолжим делать все возможное, чтобы медицинская помощь в столице была доступнее и качественнее".

Битва за долголетие: приоритеты новой эпохи

Ключевая задача на ближайшую перспективу — закрепление лидерства в борьбе с самыми серьезными недугами. Особое место в программе занимает развитие онкологической помощи. Власти планируют завершить формирование так называемого "онкологического каркаса" столицы, жемчужиной которого станет новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в "Сколково". Здесь будут собраны лучшие научные кадры и самые совершенные протоколы лечения, превращая борьбу с раком из изнурительного сражения в контролируемый и высокоэффективный процесс.

Параллельно Москва наращивает мускулы в области высоких технологий. Роботическая хирургия и трансплантология, которые еще вчера казались фантастикой, становятся повседневной реальностью столичных стационаров. Операции, требующие ювелирной точности, теперь выполняются с помощью роботов, что радикально сокращает время реабилитации и сводит риски для пациентов к нулю.

Больницы будущего: каркас спасения

Город продолжает формировать "новый каркас стационарной помощи". Это не просто новые стены, а "больницы будущего", проектируемые с учетом самых современных требований к логистике, безопасности и комфорту. В планах — открытие новых флагманских комплексов: новый корпус легендарного НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ультрасовременный центр "Больница 52", расширение мощностей больницы имени Демихова и возведение детского многопрофильного стационара на западе города. Каждый такой объект — это целая экосистема, где спасение человеческих жизней поставлено на поток без ущерба для качества.

Цифровой интеллект на страже здоровья

Отдельный акцент сделан на тотальной цифровой трансформации. Искусственный интеллект в Москве перестал быть игрушкой и стал полноправным участником лечебного процесса. Алгоритмы ИИ круглосуточно анализируют тысячи снимков КТ и МРТ, помогая врачам находить патологии на самых ранних стадиях, когда шансы на полное исцеление максимальны. Более того, в практику внедряется генеративный ИИ, который помогает развивать превентивную медицину: система моделирует риски развития заболеваний у конкретного пациента и предлагает персональные сценарии профилактики задолго до того, как болезнь даст о себе знать.

Развитие системы медицинской помощи женщинам и детям также остается в топе приоритетов. Расширение сети центров женского здоровья позволит сделать диагностику максимально доступной, превращая посещение врача в привычный и комфортный визит. Москва уверенно движется к своей цели — стать городом, где медицина не только борется с болезнями, но и активно продлевает активную, насыщенную радостью жизнь каждого человека.