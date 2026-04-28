Собянин: Скорая помощь Москвы получила еще 350 машин нового поколения

Сегодня Москва чествует своих истинных героев – тех, кто первым вступает в схватку со смертью и ежедневно совершает тихие подвиги на столичных дорогах.

Московская скорая помощь давно закрепила за собой статус одной из самых эффективных и оперативных медицинских служб планеты. И это не просто красивые слова из отчетов, а реальность, в которой профессионалы работают как единый, идеально отлаженный механизм. С праздником — Днем работника скорой медицинской помощи — врачей, фельдшеров и водителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Масштабы работы столичной службы "03" поражают воображение даже бывалых экспертов. Только вдумайтесь: в среднем за год московские бригады совершают невероятные четыре миллиона выездов. Это около 12 тысяч вызовов каждые сутки. Каждые несколько секунд где-то в мегаполисе раздается вой сирены, означающий, что помощь уже в пути.

"Столичная скорая помощь постоянно совершенствуется — внедряются современные технологии, бригады оснащаются передовым оборудованием", — подчеркнул градоначальник.

И ключевым звеном в этой эволюции становится масштабное обновление автопарка.

Больница на колесах нового поколения

В этом году на дежурство уже вышли 350 новеньких машин, предназначенных для общепрофильных бригад. Но это не просто свежеокрашенные фургоны — это настоящие интеллектуальные комплексы, созданные с учетом пожеланий самих медиков. Москва сделала ставку на инновации, превратив салон скорой в максимально удобное и функциональное пространство, где каждая секунда работает на пациента.

Разработка новой техники шла под строгим контролем экспертов Станции имени А.С. Пучкова. Результат впечатляет:

  • Космическая эргономика: все оборудование теперь находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Больше никаких лишних движений в критической ситуации.
  • Уникальные крепления: в машинах установлена запатентованная рейлинговая система. Медицинские приборы можно мгновенно снимать, передвигать или перевешивать в зависимости от тяжести состояния пациента.
  • Комфорт в деталях: поворотно-складные кресла для врачей и увеличенная амплитуда движения носилок позволяют подойти к больному с любой стороны.
  • Работа в полный рост: высота салона увеличена, так что медики могут проводить сложнейшие манипуляции, не сгибаясь в три погибели, что критически важно при длительных реанимационных мероприятиях.

Технологии, спасающие жизни

Столица не жалеет средств на безопасность своих жителей. Еще в мае прошлого года парк пополнили 80 инновационных реанимобилей, которые уже доказали свою эффективность в самых тяжелых случаях. Теперь же, с поступлением еще 350 машин нового поколения, условия работы медиков выходят на принципиально иной уровень.

Продуманное зонированное освещение, современные стеллажи, где каждый бинт и каждый ампульный набор лежат на своем месте — из таких мелочей складывается успех реанимации. Когда на кону человеческая жизнь, комфорт врача — это не роскошь, а залог того, что рука не дрогнет, а диагноз будет поставлен мгновенно.

"Поздравляю всех сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником! Спасибо за самоотверженный труд и искреннюю преданность делу, благодаря чему каждый день вы спасаете тысячи жизней горожан", — обратился к медикам Сергей Собянин.

Сегодняшний праздник — это повод еще раз сказать "спасибо" тем, кто не спит ночами, летит через пробки и верит в спасение даже тогда, когда надежда почти угасла. Благодаря таким людям и такой технике Москва может спать спокойно: помощь придет вовремя.

28 апреля 2026, 11:37
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

В Подмосковье отремонтируют 65 дорог и 13 мостов к религиозным объектам

В подмосковном ведомстве подчеркнули, что работы будут выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В 2026 году в Московской области отремонтируют 61 участок дорог, проведут капитальный ремонт четырех дорог и 13 мостов, ведущих к храмам, церквям и монастырям, сообщили в Минтрансе региона.

"Мосбилет" рекомендует спектакли для всей семьи в театрах столицы с 1 по 9 мая

Майские праздники в Москве обещают стать настоящим культурным взрывом: от пушистых артистов Куклачева до мистических балов у Воланда – столичные подмостки готовят шоу, которые заставят ваше сердце биться чаще, а будни превратят в бесконечный карнавал. С 1 по 9 мая московские театры запускают грандиозный марафон жанров.

Более 5 тыс. знаков ГТО получили жители Подмосковья с начала 2026 года

Жителям Московской области с 1 января 2026 года присвоено 5 145 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщили в Минспорта региона. Из них золотых знаков — 4 806, серебряных — 220, бронзовых — 119, следует из данных, приведенных пресс-службой подмосковного ведомства.

Казань: город, где инклюзия стала нормой

На международном форуме "Добрая Казань – Инклюзия как новая социальная норма: вызовы и решения" подвели итоги десятилетней работы одноименного проекта. За это время было направлено около 3,5 миллиарда рублей на благотворительные инициативы. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций, волонтеры, органы власти и социально ответственный бизнес. Казань стала примером инклюзивного города благодаря реализации масштабных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Пять новых КТ установили в больницах Подмосковья с начала года

В медицинских учреждениях Московской области с начала 2026 года введены в эксплуатацию пять новых компьютерных томографов, сообщили в региональном Минздраве. Оборудование появилось в больницах Чехова, Реутова, Дубны, Мытищ, а также в МОНИКИ им.

