Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

Столица России завершила очередной год с результатами, которые еще несколько лет назад казались практически недостижимыми.



На встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического развития города за 2025 год. Несмотря на все внешние вызовы, мегаполис не просто устоял, но и показал уверенный рост в самых важных сферах — от промышленности до качества жизни простых горожан.

Инвестиционный рекорд и новые заводы

Экономика Москвы продемонстрировала ярко выраженный инвестиционный характер. Объем вложений в развитие города достиг внушительных девяти триллионов рублей. По словам мэра, за последние шесть лет объем инвестиций вырос на 63 процента, что позволило не только строить жилье, но и активно возрождать промышленность.

После десятилетий застоя московские заводы снова стали ведущей отраслью. Город делает ставку на высокие технологии: микроэлектронику, фармацевтику и космос.

"Ставим себе задачу в ближайшие четыре-пять лет выйти на первое место в стране по фармацевтике", — отметил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Для этого власти планируют практически удвоить объем промышленных площадей к 2032 году, предлагая бизнесу землю под строительство заводов по ставке всего один рубль в год.

Исторический рубеж продолжительности жизни

Одним из главных итогов года стал демографический прорыв. Сергей Собянин сообщил президенту, что "Москва в этом году вышла на отметку, к которой стремилась долго". Речь идет об ожидаемой продолжительности жизни москвичей, которая впервые в истории превысила 80 лет.

Этот результат стал возможен благодаря комплексной работе: от модернизации здравоохранения до бума массового спорта. Сегодня почти 7 миллионов жителей столицы регулярно занимаются физкультурой. Для них в городе создали уникальную сеть из 34 тысяч спортивных зон, включая современные дворцы спорта и флагманские лыжные трассы.

Транспорт: мировые рекорды и "наземное метро"

Транспортная система города также прошла через глобальную трансформацию. В 2025 году Москва завершила полное обновление поездов на всех четырех диаметрах МЦД. Это стало мировым рекордом по скорости замены подвижного состава: доля новых составов выросла с 5 до 100 процентов всего за несколько лет.

Планы на ближайшее десятилетие выглядят еще масштабнее:

До 2032 года планируется построить 34 новые станции метро.

Ежегодно в городе будет появляться около 100 километров новых дорог.

Железнодорожное сообщение свяжет Москву с 11 регионами в рамках Центрального транспортного узла.

Программа реновации и новые технологии

Жилищный вопрос решается с помощью программы реновации, по которой новые квартиры получили уже четверть миллиона человек. Чтобы ускорить процесс, город начал применять уникальные технологии: первый дом из крупных модулей в Черемушках возвели всего за 6,5 месяца. Это в три раза быстрее обычных сроков, что позволяет людям переезжать в комфортное жилье гораздо раньше.

Мэр подчеркнул, что город продолжит реализацию всех намеченных программ, уделяя особое внимание подготовке кадров. Для этого в Москве модернизируют колледжи, где студентов обучают по стандартам лучших производств, гарантируя им трудоустройство сразу после получения диплома.