Четверг 12 февраля

Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат

Снегопады, которые традиционно создают множество проблем для городских служб, могут стать в Казани делом прошлого.

В ближайшие годы привычное шуршание лопат дворников может смениться тихим жужжанием наземных беспилотников, которые уже начали осваивать улицы столицы Татарстана. Инновационные машины, предназначенные для уборки снега, уже показывают впечатляющие результаты. Их применение может существенно изменить подход к зимней уборке.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, в городе остро ощущается нехватка дворников. По его словам, сейчас не хватает около 900 работников. Во время сильных снегопадов, которые произошли в конце января и начале февраля, эта проблема стала особенно актуальной.

В ответ на вызовы времени городские власти обратились к инженерам с просьбой адаптировать беспилотники для уборки снега во дворах и на улицах. Результаты первых экспериментов показывают, что пара таких машин может заменить до 30 дворников.

Беспилотники способны работать до восьми часов без перерывов, не испытывая усталости и справляясь с любыми погодными условиями — от морозов до +50 градусов. Управление ими осуществляется легко и интуитивно, что делает эту работу доступной даже для старшеклассников. Градоначальник уверен, что такая работа будет более привлекательной для молодежи по сравнению с традиционной работой дворника.

Казань уже зарекомендовала себя как лидер в области внедрения передовых технологий. Здесь впервые появились такие новшества, как камеры фото– и видеофиксации дорожного движения и информационная система "Открытая Казань", позволяющая жителям оперативно сообщать о проблемах ЖКХ. Нет сомнений, что успешное применение беспилотников для уборки снега может быть распространено по всей стране.

В будущем планируется внедрить программу для полностью автономной работы беспилотников. Это значит, что скоро мы можем оказаться в мире, где заботы о зимней уборке будут полностью автоматизированы. Как в известной песне из "Приключений Электроника", где вместо людей работают роботы, так и в Казани постепенно стираются границы между трудом человека и технологиями.

12 февраля 2026, 18:10
Клиентская база компаний Freedom Holding Corp. достигла 7,2 млн человек

Freedom Holding Corp., возглавляемая Тимуром Турловым, демонстрирует впечатляющие результаты развития. По данным компании, общее количество клиентов её организаций достигло 7,2 млн человек. С учётом пользователей компаний-партнёров, входящих в периметр группы, клиентская база экосистемы Freedom выросла до 11 млн человек. Рост клиентской базы и финансовые успехиВ III квартале 2026 фискального года холдинг Freedom Holding значительно нарастил выручку и чистую прибыль.

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица России уверенно становится центром креативных индустрий для стран БРИКС. В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Сергей Семенович представил результаты социально-экономического развития города и планы по реализации национальных проектов.

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%

Экономическая ситуация в столице по итогам 2025 года превзошла многие пессимистичные ожидания, заложив фундамент для масштабного развития в будущем. Москва завершила 2025 год с устойчивыми показателями развития, сохранив высокие темпы роста вопреки внешним вызовам.

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

Столица России завершила очередной год с результатами, которые еще несколько лет назад казались практически недостижимыми. На встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического развития города за 2025 год.

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

В этом сезоне Московского международного дома музыки зрителей ожидает поистине уникальная программа. На одной афише соседствуют хоровые исполнения, органные интерпретации рок-хитов и юбилейные концерты известных музыкантов.

