Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат

Снегопады, которые традиционно создают множество проблем для городских служб, могут стать в Казани делом прошлого.

В ближайшие годы привычное шуршание лопат дворников может смениться тихим жужжанием наземных беспилотников, которые уже начали осваивать улицы столицы Татарстана. Инновационные машины, предназначенные для уборки снега, уже показывают впечатляющие результаты. Их применение может существенно изменить подход к зимней уборке.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, в городе остро ощущается нехватка дворников. По его словам, сейчас не хватает около 900 работников. Во время сильных снегопадов, которые произошли в конце января и начале февраля, эта проблема стала особенно актуальной.

В ответ на вызовы времени городские власти обратились к инженерам с просьбой адаптировать беспилотники для уборки снега во дворах и на улицах. Результаты первых экспериментов показывают, что пара таких машин может заменить до 30 дворников.

Беспилотники способны работать до восьми часов без перерывов, не испытывая усталости и справляясь с любыми погодными условиями — от морозов до +50 градусов. Управление ими осуществляется легко и интуитивно, что делает эту работу доступной даже для старшеклассников. Градоначальник уверен, что такая работа будет более привлекательной для молодежи по сравнению с традиционной работой дворника.

Казань уже зарекомендовала себя как лидер в области внедрения передовых технологий. Здесь впервые появились такие новшества, как камеры фото– и видеофиксации дорожного движения и информационная система "Открытая Казань", позволяющая жителям оперативно сообщать о проблемах ЖКХ. Нет сомнений, что успешное применение беспилотников для уборки снега может быть распространено по всей стране.

В будущем планируется внедрить программу для полностью автономной работы беспилотников. Это значит, что скоро мы можем оказаться в мире, где заботы о зимней уборке будут полностью автоматизированы. Как в известной песне из "Приключений Электроника", где вместо людей работают роботы, так и в Казани постепенно стираются границы между трудом человека и технологиями.