Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани

Депутаты Казанской гордумы на I заседании нового созыва выбрали мэром Ильсура Метшина, который руководит городом на протяжении последних 20 лет. В этом году главу администрации города выбирали по новой процедуре. Помимо Метшина, на данный пост претендовали Александр Комисаров и Роза Гайнутдинова. Комиссия во главе с руководителем администрации раиса РТ Асгатом Сафаровым рассмотрела претендентов и провела рейтинговое голосование. Также кандидатов утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. В результате голосования, Метшин получил 41 голос депутатов Казгордумы, Комиссаров – 4, Гайнутдинова – один.

Ильсур Метшин – мэр Казани с 2005 года. Он является одним из самых опытных муниципальных руководителей России. Под руководством мэра город не только сохранил свои исторические традиции, но и активно развивался, становясь современным центром притяжения для инвестиций, туризма и культурных мероприятий. За годы своей работы Метшин инициировал множество масштабных программ, направленных на улучшение качества городской среды и повышение уровня жизни горожан.

Благоустройство и развитие городской инфраструктуры

С момента вступления в должность Ильсур Метшин поставил перед собой амбициозные цели по благоустройству Казани. В его программе значительное внимание уделяется обновлению дворов, парков и общественных пространств. За годы его работы было реализовано множество проектов, включая капитальный ремонт дорог и реконструкцию спортивной инфраструктуры. Это привело к значительному улучшению качества жизни в городе.

В результате проделанной работы население Казани за два десятилетия увеличилось более чем на 200 тыс. человек, что свидетельствует о растущей привлекательности города. Метшин также акцентирует внимание на развитии социальной инфраструктуры: за 20 лет в Казани построено 146 детских садов, 41 школа, 13 больниц и 16 поликлиник. Эти достижения делают город лидером по строительству и капитальному ремонту социальных объектов в России.

Инвестиции и экономическое развитие

Казань под руководством Ильсура Метшина стала лидером по объему инвестиций среди городов-миллионников. По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 512,2 млрд рублей. Это достижение стало возможным благодаря активной работе мэрии по привлечению инвесторов и созданию благоприятного делового климата.

Метшин также акцентирует внимание на развитии промышленного производства и гостиничного сектора, что способствует укреплению экономики города. В результате этих усилий Казань стала международным центром, принимая крупнейшие спортивные и культурные мероприятия, такие как Саммит БРИКС и Игры будущего.

Международная активность

Ильсур Метшин активно развивает международные связи Казани. Он возглавляет Международную ассоциацию «Объединённые города и местные власти Евразии» и является президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA). С 2024 года он также станет основателем Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Благодаря этим инициативам голос муниципалитетов стал заметен на международной арене, что способствует укреплению позиций Казани как важного игрока на мировой сцене.

Качество жизни и социальное благополучие

Казань занимает лидирующие позиции в рейтингах по качеству жизни. Город вышел на первые места по таким индексам, как "Образование", "Доход и работа", "Удовлетворенность", "Здоровье" и "Благоустройство". Эти достижения подтверждают успешность политики Метшина в области социальной политики и градостроительства.

Кроме того, Казань стала настоящим магнитом для туристов: за последние пять лет город посетило 16,87 млн. туристов. Это стало возможным благодаря проведению множества глобальных мероприятий и активной рекламной кампании, направленной на популяризацию города как туристической дестинации.

Инновации и экологические проекты

Казань также демонстрирует выдающиеся успехи в области инноваций и устойчивого развития. Город активно внедряет современные технологии в благоустройство и развитие общественных пространств. Одним из самых уникальных проектов является набережная озера Нижний Кабан, где реализована концепция китайского бюро Turenscape. Здесь установлены фитоочистные сооружения, которые очищают воду с помощью местных растений, что стало примером гармоничного сосуществования природы и городской инфраструктуры.

Планируется также благоустройство территории храма-памятника в честь Нерукотворного образа Спасителя с созданием пешеходного моста и функциональных пространств, соответствующих экологическим требованиям. Эти проекты подчеркивают бережное отношение Казани к природе и культурному наследию.

Ильсур Раисович Метшин за годы своей работы на посту мэра Казани стал символом динамичного развития города. Его инициативы в области благоустройства, экономического развития и международной активности сделали Казань одним из наиболее привлекательных городов России.

Под его руководством город продолжает расти и развиваться, привлекая внимание не только российских, но и международных инвесторов. Казань уверенно движется к статусу третьей столицы России, сочетая богатое историческое наследие с современными трендами урбанистики и устойчивого развития.

22 сентября 2025, 13:29
Казань. Кадр: YouTube-канал "Артем Рындевич"
