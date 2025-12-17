Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Тверской бульвар этой зимой превратился в настоящий модный подиум, где главные модели – 57 новогодних елок. Но это не просто деревья, а настоящие арт-объекты от российских бьюти-компаний. У каждой – свой характер, цвет и тайный смысл.



В рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверском бульваре открылась, пожалуй, самая красивая и необычная выставка этой зимы. Представьте себе целую аллею из 57 елей, каждая из которых — уникальное творение от российских косметических брендов.

Предприниматели из мира красоты решили подарить столице настоящий праздник и создали пространство, где каждое дерево рассказывает свою историю. Давайте прогуляемся по этой сказочной галерее и разгадаем ее секреты.

Палитра праздника: что означает каждый цвет?

Выбор оттенков для елок был совсем не случайным. За каждым цветом скрывается особое послание:

Розовый: это не про кукол, а про нежность, заботу и внимание к близким. Самый теплый и душевный цвет зимы.

Красный: классика жанра! Цвет горячего глинтвейна, тепла и трепетного ожидания чуда.

Серебристо-белый: символ чистого листа, обновления и надежды на все самое лучшее в новом году.

Золотой: цвет сияния, благополучия и роскоши праздничной ночи.

Разноцветные: напоминание о том, что праздник — для всех. Это символ разнообразия и радости.

От бархата до неона: самые яркие елки, которые нельзя пропустить

Среди десятков композиций есть настоящие звезды, которые точно попадут в ваши соцсети.

Розовые мечты. Одна из елок — настоящая воздушная зефирка в пастельных тонах. Крупные шары и глянцевые детали создают ощущение невероятной легкости. Другая — вся в сочном розовом и зеркалах, будто создана для идеального селфи и напоминает о сияющих витринах.

Красный, но нескучный. Здесь есть елка с матовыми шарами и фактурными украшениями — очень современный взгляд на классику. Но главный хит — дерево, украшенное бархатными шарами. Бархат — главный тренд сезона, и здесь он создает ощущение невероятного уюта и мягкой, домашней роскоши.

Ледяная сказка. Серебристо-белые ели — это портал в царство Снежной королевы. Одна из них украшена элементами, похожими на хрусталь и акриловые сосульки — кажется, дотронешься, и пальцы замерзнут. А другая удивляет дерзким неоновым контуром, который придает сказочному силуэту современный городской характер.

Золото в стиле "шик". Среди золотых елей выделяется одна, оформленная в стиле "современный шик". Ничего лишнего: только теплый блеск металла, гладкие шары и утонченный минимализм. Она будто светится изнутри.

Больше чем просто украшение: зачем это все?

Когда бизнес участвует в оформлении города, это всегда больше, чем просто реклама. Это желание стать частью общего праздника, поделиться своей эстетикой и сделать окружающее пространство красивее. Такие проекты показывают, что город — это не только дороги и дома, но и место для творчества и вдохновения.

Сама выставка — это часть большого проекта "Зима в Москве". Его главная цель — не просто развлечь, а объединить людей, укрепить семейные связи и создать атмосферу поддержки. Особое внимание в рамках проекта уделяется помощи тем, кто сейчас защищает Родину, а также их семьям.

Так что прогулка по Тверскому бульвару — это не просто возможность сделать красивые фото, но и шанс почувствовать себя частью чего-то большого, доброго и по-настоящему праздничного.