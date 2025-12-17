Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Среда 17 декабря

Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России

Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России
128

Подмосковье вошло в шестерку лидеров экологического рейтинга субъектов РФ, составленного по итогам 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининформации.

По данным председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, Московская область, наряду с Липецкой и Челябинской областями, а также Чеченской Республикой, Карачаево-Черкеской Республикой и Республикой Ингушетия, показала наилучшие результаты по всей России в сфере охраны окружающей среды.

Кобылкин отметил, что завершившийся в 2024 году нацпроект "Экология" выявил три наиболее проблемных направления – оздоровление Волги, сохранение Байкала и обращение с твердыми коммунальными отходами.

"Эти проекты требуют особого внимания", – подчеркнул парламентарий, добавив, что для их реализации созданы рабочие группы при участии вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Особое внимание уделяется созданию очистных сооружений. Министерства должны представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере до 20 декабря.

17 декабря 2025, 12:07
Фото: пресс-служба Мининформации Подмосковья
Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"
Тверской бульвар этой зимой превратился в настоящий модный подиум, где главные модели – 57 новогодних елок. Но это не просто деревья, а настоящие арт-объекты от российских бьюти-компаний. У каждой – свой характер, цвет и тайный смысл. В рамках проекта "Зима в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверском бульваре открылась, пожалуй, самая красивая и необычная выставка этой зимы.

Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России

Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России
Документальный фильм "Земля, я с тобой" получил престижную награду имени Вернадского. В нем певица-блогер и эксперт по технологиям путешествуют по миру, чтобы выяснить, спасут ли атомные станции планету или нет. В этом году на Национальную экологическую премию имени Вернадского было подано почти 400 проектов со всей страны, но лишь 19 из них стали лауреатами.

Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета

Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета
Сервис "Моспитомец", запущенный на портале mos.ru, стал обладателем награды в рамках национальной премии Рунета, заняв первое место в специальной номинации "За формирование ответственного отношения к животным". Этот проект, разработанный совместно Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства Москвы, был признан одним из лучших социальных инициатив Рунета.

"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"

"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве"
В Москве стартовало голосование в рамках проекта "Активный гражданин", где жители столицы могут выбрать самые интересные мероприятия зимнего сезона. В этом году акцент сделан на события проекта "Зима в Москве", среди которых выделяются фестиваль "Путешествие в Рождество", увлекательные игры и квесты для детей в парках, а также благотворительная акция "Добрая елка".

Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
Системы противовоздушной обороны России в очередной раз доказали свою высочайшую эффективность, надежно прикрывая небо над столицей. Столичное небо снова оказалось под прицелом.

