Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России

Подмосковье вошло в шестерку лидеров экологического рейтинга субъектов РФ, составленного по итогам 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининформации.

По данным председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, Московская область, наряду с Липецкой и Челябинской областями, а также Чеченской Республикой, Карачаево-Черкеской Республикой и Республикой Ингушетия, показала наилучшие результаты по всей России в сфере охраны окружающей среды.

Кобылкин отметил, что завершившийся в 2024 году нацпроект "Экология" выявил три наиболее проблемных направления – оздоровление Волги, сохранение Байкала и обращение с твердыми коммунальными отходами.

"Эти проекты требуют особого внимания", – подчеркнул парламентарий, добавив, что для их реализации созданы рабочие группы при участии вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Особое внимание уделяется созданию очистных сооружений. Министерства должны представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере до 20 декабря.