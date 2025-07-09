Горожан ждут на флагманских площадках форума "Территория будущего. Москва 2030"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" обещает стать одним из самых значимых событий для жителей столицы.

С 1 по 31 августа 2025 года москвичи и гости города смогут погрузиться в мир инноваций, технологий и культурных открытий. Организаторы подготовили множество интерактивных мероприятий, которые позволят каждому участнику не только узнать о будущем Москвы, но и стать частью этого процесса.

Флагманские площадки форума

Ключевые события форума развернутся на множестве известных площадок города. Среди них — ВДНХ, Гостиный Двор, парк "Зарядье", арт-кластер "Красный Октябрь", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж", МГТУ имени Н.Э. Баумана, парк искусств "Музеон", парк 50-летия Октября, инновационный центр "Сколково" и кинозавод "Москино". Каждое из этих мест станет пространством для уникальных мероприятий, где посетители смогут получить новые знания и навыки.

Человек будущего

Основная тема форума — человек будущего. Особое внимание уделено новым поколениям, которые уже выросли в условиях технологического прогресса. Посетители смогут познакомиться с современными достижениями столицы, которые формируют облик города будущего. Это не просто выставка технологий, а возможность увидеть, как меняется жизнь москвичей под влиянием инновационных решений.

Культурный город

На фестивале "Культурный город" в парке "Зарядье" будет представлена культура как важная часть жизни Москвы. Здесь традиции встретятся с современными интерпретациями, что позволит каждому участнику лучше понять связь между прошлым и будущим. Интерактивные мастер-классы и лекции помогут углубить знания о культурных особенностях столицы.

Финансовая грамотность

Одним из ключевых мероприятий станет марафон финансовой грамотности на интерактивной научно-просветительской площадке. Гости всех возрастов смогут освоить навыки управления личными финансами через VR-тренажеры и различные игры. Это уникальная возможность для москвичей научиться грамотно распоряжаться своими средствами в условиях современного мира.

Интеллектуально-выставочное пространство

В Гостином Дворе развернется интеллектуально-выставочное пространство, посвященное бесконечному развитию личности через любовь, здоровье и знания. Здесь посетители смогут узнать о потенциале человеческого мозга, увидеть визуализацию нейронных связей и познакомиться с гормонами счастья. Это место станет площадкой для обсуждения важнейших вопросов о самосовершенствовании и личностном росте.

Выставка "Та самая Москва"

Центральный выставочный зал "Манеж" примет большую интерактивную выставку "Та самая Москва". Здесь посетителей ждет погружение в достижения города в сфере транспорта, градостроительства и промышленности. Симуляторы транспортных средств и строительной техники позволят каждому попробовать себя в роли проектировщика, а семейный досуговый центр предложит развлечения для всех возрастов.

Научно-популярная программа

В рамках выставки пройдет обширная научно-популярная программа с бесплатными лекциями, мастер-классами и театральными постановками. Это отличная возможность для молодежи и взрослых расширить свои горизонты знаний и получить новые навыки. А в семейном центре юные гости смогут поучаствовать в увлекательных играх и получить подарки.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" — это уникальная возможность для горожан взглянуть на будущее столицы через призму технологий, культуры и образования. Каждый найдет здесь что-то интересное для себя, что позволит не только узнать о новшествах, но и активно участвовать в формировании облика Москвы завтрашнего дня. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!