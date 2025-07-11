Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье

В Подмосковье продолжается внедрение камер с функцией распознавания лиц и искусственным интеллектом для повышения безопасности на транспорте. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, 157 таких камер уже установлены на 90 железнодорожных станциях в 36 городских округах Московской области.

По данным правительства Подмосковья, с начала года при помощи этих камер и в ходе рейдов было составлено свыше 2,2 тыс. протоколов за переход путей в неположенных местах — на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу — это спасает жизни. Там, где мы установили такие "умные" камеры, количество нарушений сократилось вдвое», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, 656 интеллектуальных камер используются для мониторинга чистоты и загрузки остановок. При выявлении регулярных очередей система автоматически сигнализирует операторам, и по маршруту добавляются дополнительные автобусы. Так, например, в феврале и апреле на маршрутах №1229к и №1226к были введены дополнительные рейсы, что позволило сократить интервал движения с 7 до 4 минут.

Пассажиры могут получать информацию о движении транспорта, расписании и стоимости проезда через голосового ИИ-помощника по номеру 8 (800) 700-31-13. При необходимости нейросеть перенаправляет звонок на оператора.

Развитие цифровых решений в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных».