Воробьев рассказал о внедрении ИИ для обеспечения безопасности на железной дороге в Подмосковье

По данным правительства Подмосковья, с начала года при помощи этих камер и в ходе рейдов было составлено свыше 2,2 тыс. протоколов за переход путей в неположенных местах — на 400 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Это не всегда приятно, приходится платить штраф, но по итогу — это спасает жизни. Там, где мы установили такие "умные" камеры, количество нарушений сократилось вдвое», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Кроме того, 656 интеллектуальных камер используются для мониторинга чистоты и загрузки остановок. При выявлении регулярных очередей система автоматически сигнализирует операторам, и по маршруту добавляются дополнительные автобусы. Так, например, в феврале и апреле на маршрутах №1229к и №1226к были введены дополнительные рейсы, что позволило сократить интервал движения с 7 до 4 минут.
Пассажиры могут получать информацию о движении транспорта, расписании и стоимости проезда через голосового ИИ-помощника по номеру 8 (800) 700-31-13. При необходимости нейросеть перенаправляет звонок на оператора.
Развитие цифровых решений в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных».