Воробьев и Чуйченко наградили социальных работников Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравили работников социальной сферы региона с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



По данным пресс-службы, торжественное мероприятие прошло в День социального работника, который отмечается в России с 2000 года. В системе соцзащиты региона трудятся более 14 тысяч человек. Их помощь получают свыше 3 млн жителей Подмосковья.



«Соцслужба Подмосковья всегда отличалась душевностью. Это работа, требующая эмпатии, желания помочь. Я благодарен каждому, кто с добрым сердцем и отзывчивостью ежедневно помогает людям», — отметил Андрей Воробьев, вручая награды сотрудникам учреждений соцзащиты.

Константин Чуйченко подчеркнул важность работы по укреплению семейных ценностей и отметил профессионализм подмосковных соцработников. «В центре вашего внимания всегда стоит самое главное – это человек с его проблемами, заботами, трудностями. И хочу сказать, что вы здорово справляетесь с этой работой», – сказал министр юстиции РФ.

Почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» получили Ирина Графова из Коломны и Наталья Климова из Егорьевска. Графова более 20 лет помогает нуждающимся, в том числе семьям погибших бойцов, а Климова занимается поддержкой детей из малообеспеченных и многодетных семей, реализуя образовательные программы в игровой форме.

Почётной грамотой губернатора награждена заместитель директора центра имени Мещерякова Анна Фомина, разработавшая методики по реабилитации, включая адаптивный туризм для участников СВО. Благодарности губернатора удостоены также Альбина Халимбаева из Одинцова, Светлана Тикунова и Наталья Билыч из Орехово-Зуева.

В Подмосковье также действуют меры поддержки соцработников. В частности, им предоставляется компенсация аренды жилья. Это беспрецедентно для регионов России.