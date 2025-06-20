Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин поделился важными данными о снижении уровня правонарушений в Москве.

Главнокомандующий отметил, что это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, в частности систем видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Президент подчеркнул, что такие инновационные решения не только повышают безопасность, но и вносят значительный вклад в экономическую эффективность.

По словам Путина, системы наблюдения с ИИ позволяют быстро и точно реагировать на правонарушения, что значительно сокращает время реагирования правоохранительных органов. Применение таких технологий помогает не только выявлять преступления на ранних стадиях, но и предотвращать их, создавая более безопасную городскую среду для жителей и гостей столицы.

Кроме того, президент указал на то, что достижения в области искусственного интеллекта также способствуют развитию новых военных объектов в стране. Инновации в данной сфере открывают новые горизонты для оборонной промышленности и укрепляют национальную безопасность.

В ходе своего выступления Путин также обозначил амбициозные цели для российской экономики. Он поставил задачу к 2030 году вывести страну в число мировых лидеров по условиям ведения бизнеса и попасть в топ-20 по этому показателю. Для достижения этих целей необходимо создать более привлекательные условия для иностранных инвесторов. Президент отметил, что одним из ключевых шагов на этом пути станет упрощение процессов регистрации и ведения бизнеса, что позволит сделать российский рынок более доступным и конкурентоспособным.