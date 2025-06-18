Стенд Подмосковья на ПМЭФ-2025 показывает виртуальные игры, роботов и цифровые бизнес-сервисы

Московская область представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) технологичный стенд, сочетающий советскую ностальгию, искусственный интеллект и цифровые сервисы, сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что гостям стенда предложена интерактивная игра «Ну, инвестируй!», стилизованная под советский мультфильм «Ну, погоди!». Здесь роль «волка с корзинкой» исполняет промышленный робот-манипулятор, разработанный в Подмосковье. Посетители «ловят» товары и продукты местного производства, набирая инвестиционные баллы.

Также на стенде региона представлен симулятор мини-погрузчика, оснащённый экранами с видами подмосковных улиц. Игра иллюстрирует совместный проект Подмосковья и «Яндекс Go для бизнеса» — систему «Яндекс Вектор», координирующую работу техники и дворников. Проект тестируется в семи округах региона.

Особое внимание привлекает робот София — голосовой помощник, разработанный для предпринимателей. На русском и китайском языках она консультирует по мерам поддержки бизнеса и локализации производств.

На стенде демонстрируются онлайн-сервисы для бизнеса, разработанные в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» – интерактивная карта для подбора площадок, калькулятор мер поддержки и другие инструменты, доступные на Инвестпортале Подмосковья.

Еще одно новшество — концепция «Все включено» для бизнеса. Гостям представлен макет индустриального парка с готовой инфраструктурой, административными зданиями, социальной средой и зонами отдыха. Сейчас в регионе реализуется восемь таких объектов.

Кроме того, на стенде развернута студия «360», где в течение форума проходят экспертные интервью и обсуждение ключевых тем региональной экономики.