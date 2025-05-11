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Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках

Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках
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Гастроэнтеролог Вероника Корнилова рассказала о том, как подружиться со своим организмом.

Вода всему голова

Необходимость воды для организма известна всем. Действительно для поддержания нормальной жизнедеятельности нам необходимо пить определенное количество чистой воды ежедневно. В сутки стоит выпивать не менее 30 мл на 1 кг веса человека.

При физической активности, теплой или жаркой погоде, болезни, грудном вскармливании это количество должно быть увеличено. Казалось бы, польза и физиологическая потребность воды вполне очевидны, но и она может быть вредной при определенных обстоятельствах.

Газированная вода

Наличие газа в жидкости подходит далеко не всем. Лица с хроническими заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит, рефлюксная болезнь тяжело переносят такого типа напитки. При возникновении изжоги после "случайной" порции сладкой газировки или минералки чаще всего назначают препараты группы итомеда на основе итоприда. Он усиливает тонус нижнего пищеводного сфинктера, улучшает аккомодацию желудка и уменьшает обратные забросы из желудка в пищевод. Длительность лечения составляет обычно 1 месяц.

Чтобы минимизировать жжение в пищеводе в схему лечения часто добавляют антациды, препараты, нейтрализующие кислоту. Такие варианты, как алмагель, маалокс быстро приносят облегчение. При беременности препаратом выбора является гевискон.

Слишком горячая или холодная вода

Температура напитков, которые мы употребляем имеет большое значение. Если часто пить слишком холодную или слишком горячую воду и прочие жидкости (чай, кофе, суп и пр.), то можно навредить слизистой оболочке. В худшем случае возможен даже термический ожог. Именно поэтому стоит полностью отказаться от любых "температурных пиков" в еде и напитках.

Особенно плохо сочетание высоких температур пищи с химической агрессией (уксусы, маринады, специи и пр.) – в таких случаях происходит повреждение слизистой оболочки. Помогают в ее восстановлении препараты группы ребагита на основе ребамипида. Длительность лечения составляет обычно 2-4 недели. Проводятся повторные курсы.

Жиры как важная часть рациона

Они обеспечивают организм энергией, участвуют в гормональном обмене, помогают в усвоении жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К), являются структурными компонентами клеток кожи, сосудов и пр. С другой стороны, не все так просто и однозначно. Жиры условно можно разделить на полезные растительные жиры и вредные животные жиры, злоупотребление которыми однозначно не на пользу.

Растительные жиры

Данная группа жиров действительно полезна для организма, особенно если употребляется в свежем, термически необработанном виде. Пойдут на пользу такие масла как оливковое, кокосовое, рапсовое, конопляное, подсолнечное и прочие. Семена подсолнечника, тыквенные тоже очень полезны, особенно если они не являются жареными или солёными. Много пользы есть и в авокадо.

Животные жиры

Тугоплавкие жиры животного происхождения, такие как баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина, кожица с птицы однозначно не на пользу не зависимо от способа приготовления. Данные продукты стоит минимизировать в рационе и строго ограничить тем, кто уже имеет те или иные проблемы с органами ЖКТ или сердечно-сосудистой системой.

Чаще всего страдает печень и желчный пузырь. При возникновении застоя желчи (сладж, сгустки, хлопья и прочее в желчном пузыре) чаще всего используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12-15 мг на 1 кг массы тела человека. Длительность лечения – не менее одного месяца. При наличии беременности препаратом выбора является хофитол.

Клетчатка, или пищевые волокна

Клетчатка является очень важным компонентом пищи. Она кормит нашу полезную микробиоту, поддерживая ее жизнедеятельность, стимулирует моторику кишечника, вызывает его своевременные опорожнения, размягчает каловые массы, снижает уровень холестерина и выполняет множество других важных функций.

Свежая клетчатка

Термически необработанная свежая клетчатка без сомнения очень полезна. Все ее положительные свойства остаются с ней. В сутки стоит съедать не менее 3-4х порций свежей клетчатки, которая может быть представлена зеленью, овощами и фруктами, лучше не слишком сладкими. Подойдут такие варианты, как петрушка, укроп, зелёный салат, пшеничные отруби, яблоки, груши, слива, бобовые, капуста белокочанная, брокколи и так далее.

Термически обработанная клетчатка

Термическая обработка клетчатки часто портит ее свойства. В результате разрушаются пищевые волокна, витамины, повышается гликемический индекс продукта. Частое употребление термически обработанной пищи с высоким гликемическим индексом (картофельное пюре, жареный картофель, вареная морковь и пр.) может способствовать развитию толерантности к глюкозе и сахарному диабету второго типа. Если есть выбор обрабатывать клетчатку или нет, то лучше останавливаться на свежих вариантах. Чем дольше отваривается тот, или иной продукт, тем меньше пользы в нем остается, поэтому во всем важна мера!


Как видите употребление одних и тех же продуктов может быть полезно, а может и причинить вред. Разумный и рациональный подход сохранит ваше здоровье!

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11 мая 2025, 09:29
Фото: "Дни.ру"
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