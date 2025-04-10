Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа в американских медиа началась буря обсуждений, связанных с его указами, высказываниями и грядущими назначениями.



И, если традиционно острые вопросы гендерной идентичности, нелегальной миграции и международной политики получили широкое освещение в СМИ, то некоторые важные кадровые решения до поры до времени остались в тени. Одним из них стал выбор Дэвида Футухи в качестве кандидата на должность заместителя руководителя Агентства по защите окружающей среды (EPA).

Адвокат уже является известной личностью в промышленных кругах — в октябре 2024 года он открыто осудил запрет хризотилового асбеста, выступив от лица Альянса за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation). В него входят, кстати, Mitsubishi, KIA, Mazda, Mercedes, Porche, Nissan, Subaru, Toyota, BMW, Ford, Lamborghini и другие крупные компании, как из мира автомобилей, так и другие высокотехнологичные производства.

В документе начинается со следующих слов: "Тормоза, прокладки и другие фрикционные изделия, содержащие хризотиловый асбест, исторически играли важную роль в автомобильной промышленности, обеспечивая термостойкость транспортных средств и их компонентов". Затем в брифе указаны претензии компаний к сущностным сторонам запрета хризотилового волокна в США — они прямо говорят, что EPA не смогло предоставить убедительные доказательства, а также, что полный отказ от хризотила основан на "безосновательных предположениях".



Назначение Дэвида Футухи в перспективе может существенно пошатнуть позиции "антиасбестового лобби" не только в США, но и в мире. Почему? В конце прошлого века в странах Западной Европы начались массовые выступления против применения асбестового волокна. Причиной недовольства общества стала обнаруженная связь между использованием амфиболового асбеста и тяжелыми заболеваниями респираторной системы, в том числе онкологии.

Амфиболы обладают устойчивостью к кислотам, что препятствует их выведению из легких — альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, не могут их "переварить". Следствием становятся многолетние травмы тканей, перерастающие в рак. Испания, Франция, Великобритания и другие страны активно использовали именно амфиболы, поскольку полагались на месторождения в бывших колониях на Севере Африки и поставки с Севера Европы.

В то же время хризотиловый асбест не обладает устойчивостью к кислотам — он представляет собой гидросиликат магния, который выводится из организма за короткий промежуток времени. Его добывали в Канаде, Бразилии, активно использовали в США. Европа, столкнувшись с необходимостью запрета амфиболов, увидела большую угрозу в наличии на рынке хризотила, продукция на основе которого превосходит по совокупности полезных свойств все существующие синтетические аналоги.

Дабы защитить своих производителей, ЕС развернул массовую "зеленую" кампанию, которая потребовала запрета всех видов асбеста. В результате в Канаде производство прекращено полностью, в Бразилии — почти, а США до последнего отбивалось от введения полного запрета. Последнюю битву дали во время прошлого срока Трампа, но уже Джо Байден ввел полный запрет. Нынешний президент США неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес сторонников запрета асбеста. В своей книге "Искусство возвращаться" он писал: "Я считаю, что движение против асбеста было инициировано мафией, потому что удалением асбеста из зданий будут заниматься аффилированные с преступным миром компании. На политиков было оказано большое давление, и они, как всегда, отступили".

Резкие маневры администрации Трампа могут существенно ослабить международное "антиасбестовое лобби", как минимум, убрав из их стана богатейшего союзника. Как максимум, они говорят о глобальной смене тренда, которая может позитивно сказаться на международной торговле. В конце концов, в тот же Альянс за автомобильные инновации входят и китайские бренды, да и крупные международные корпорации, вернувшись к использованию хризотила на одном из самых перспективных автомобильных рынков мира, будут нуждаться в сырье.