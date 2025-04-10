Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?

Появились данные о сносе особняка Пугачевой Тесты Асмус выгнали со съемок сериала Игры Сонник

Топ новостей недели

Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-РомановскойШаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как ГлюкозаПозорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходностиОставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела

Лента новостей

Четверг 10 апреля

17:53Азиза после громкого скандала на ТВ покинула Москву 17:27Отмена отмены: вернется ли хризотил в США? 16:31Уехавшая Вайкуле попалась на московских активах 15:34Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос 13:45Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Мы из джаза"? 12:51Шаляпин ошарашен видом изменившейся до неузнаваемости Седоковой 12:12Появились данные о местонахождении скрывающейся после развода Степаненко 10:54Стало известно о дерзкой провокации Бузовой на публике: Было сделано намеренно 09:58С бывшей женой и сыном Башарова случилось ужасное: Слезы и бессонная ночь 08:51Киркоров жестко прошелся по глумившимся над ним людям: У них все плохо 06:38Барановская решилась на крайне смелый поступок: Дети молятся 03:22Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом 00:04Сын Сафронова уличил Собчак во лжи после обещания помочь похоронить российскую звезду 17:33Тест для ценителей советского кино: угадайте знаковую роль Мягкова по крылатой фразе 17:01Сердюков сделал заявление о смене Бородиной фамилии после свадьбы 16:12Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки 15:37Прояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы 14:46Покинувшая Россию Заворотнюк родила первенца: названы пол и имя 13:30Психолог раскрыл серьезные проблемы вышедшего на свободу Ефремова 12:03Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое 11:54Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!" 10:51Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне 10:36Так велели предки: могилу Добровольской покрыли проводниками для связи с миром мертвых 06:37Кадышева была вынуждена раскошелиться после разгоревшегося скандала с сыном 03:16Чехова вспомнила о последней встрече с Заворотнюк: Не хотела принимать поддержку 00:21Адвокат отреагировал на заявление о резком ухудшении здоровья Ефремова 21:17Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина 20:14Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях 20:05Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной 19:16Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля 18:54Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж 17:02Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине 16:39Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области 16:09Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом 15:47Накануне освобождения состояние здоровья Ефремова ухудшилось 14:59Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем? 14:17Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР? 13:04Дочь сообщила о внезапной болезни Сергея Жукова: Приехал в Москву лечиться 11:41Ефремов планирует устроить пир в колонии перед своим освобождением 10:12Работал почтальоном и кладовщиком: Катя Семенова рассказала о трудной доле 39-летнего сына 09:59Дочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу 08:43Сафронов лишил своих детей роскошной квартиры в центре Москвы: Могут попытаться отобрать 06:37Тарасова сделала заявление о покинувшей страну Пугачевой: Почему мы должны страдать? 03:14Невестку-стриптизершу Наташи Королевой прооперировали в Москве 00:32У принца Гарри накопилось множество претензий к Меган Маркл 20:12Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию 19:50Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года 18:30 Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах 18:22Получить полный объем медицинской помощи в ночное время можно в стационаре 18:04Занедужившая Анна Семенович поразила публику в Сети: Дико болит
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?

Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?
164

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа в американских медиа началась буря обсуждений, связанных с его указами, высказываниями и грядущими назначениями.

И, если традиционно острые вопросы гендерной идентичности, нелегальной миграции и международной политики получили широкое освещение в СМИ, то некоторые важные кадровые решения до поры до времени остались в тени. Одним из них стал выбор Дэвида Футухи в качестве кандидата на должность заместителя руководителя Агентства по защите окружающей среды (EPA).

Адвокат уже является известной личностью в промышленных кругах — в октябре 2024 года он открыто осудил запрет хризотилового асбеста, выступив от лица Альянса за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation). В него входят, кстати, Mitsubishi, KIA, Mazda, Mercedes, Porche, Nissan, Subaru, Toyota, BMW, Ford, Lamborghini и другие крупные компании, как из мира автомобилей, так и другие высокотехнологичные производства.

В документе начинается со следующих слов: "Тормоза, прокладки и другие фрикционные изделия, содержащие хризотиловый асбест, исторически играли важную роль в автомобильной промышленности, обеспечивая термостойкость транспортных средств и их компонентов". Затем в брифе указаны претензии компаний к сущностным сторонам запрета хризотилового волокна в США — они прямо говорят, что EPA не смогло предоставить убедительные доказательства, а также, что полный отказ от хризотила основан на "безосновательных предположениях".

Назначение Дэвида Футухи в перспективе может существенно пошатнуть позиции "антиасбестового лобби" не только в США, но и в мире. Почему? В конце прошлого века в странах Западной Европы начались массовые выступления против применения асбестового волокна. Причиной недовольства общества стала обнаруженная связь между использованием амфиболового асбеста и тяжелыми заболеваниями респираторной системы, в том числе онкологии.

Амфиболы обладают устойчивостью к кислотам, что препятствует их выведению из легких — альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, не могут их "переварить". Следствием становятся многолетние травмы тканей, перерастающие в рак. Испания, Франция, Великобритания и другие страны активно использовали именно амфиболы, поскольку полагались на месторождения в бывших колониях на Севере Африки и поставки с Севера Европы.

В то же время хризотиловый асбест не обладает устойчивостью к кислотам — он представляет собой гидросиликат магния, который выводится из организма за короткий промежуток времени. Его добывали в Канаде, Бразилии, активно использовали в США. Европа, столкнувшись с необходимостью запрета амфиболов, увидела большую угрозу в наличии на рынке хризотила, продукция на основе которого превосходит по совокупности полезных свойств все существующие синтетические аналоги.

Дабы защитить своих производителей, ЕС развернул массовую "зеленую" кампанию, которая потребовала запрета всех видов асбеста. В результате в Канаде производство прекращено полностью, в Бразилии — почти, а США до последнего отбивалось от введения полного запрета. Последнюю битву дали во время прошлого срока Трампа, но уже Джо Байден ввел полный запрет. Нынешний президент США неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес сторонников запрета асбеста. В своей книге "Искусство возвращаться" он писал: "Я считаю, что движение против асбеста было инициировано мафией, потому что удалением асбеста из зданий будут заниматься аффилированные с преступным миром компании. На политиков было оказано большое давление, и они, как всегда, отступили".

Резкие маневры администрации Трампа могут существенно ослабить международное "антиасбестовое лобби", как минимум, убрав из их стана богатейшего союзника. Как максимум, они говорят о глобальной смене тренда, которая может позитивно сказаться на международной торговле. В конце концов, в тот же Альянс за автомобильные инновации входят и китайские бренды, да и крупные международные корпорации, вернувшись к использованию хризотила на одном из самых перспективных автомобильных рынков мира, будут нуждаться в сырье.

Шоу-бизнес в Telegram

10 апреля 2025, 17:27
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом

Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом
Главные герои романов могут вдохновлять и мотивировать, их стойкость восхищает, а умение сохранять человечность в самых сложных ситуациях достойна подражания. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять захватывающих романов, центральные персонажи которых вам точно понравятся. "Рассвет Жатвы", Сьюзен Коллинз Приквел легендарной антиутопической серии Сьюзен Коллинз "Голодные игры", рассказывающей о социальном эксперименте в тоталитарном государстве Панем, где каждый год молодых людей отбирают для участия в смертельных Играх.

Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье

Воробьёв рассказал о планах благоустройства парков и лесопарков в Подмосковье
В Московской области в этом году благоустроят около 150 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "Ведомостям". "Всего благоустроим порядка 150 объектов.

Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области

Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о масштабной программе модернизации систем тепло– и электроснабжения региона, рассчитанной на ближайшие годы. По словам Воробьева, в ближайшие несколько лет в Московской области будут реализовывать масштабную программу по обеспечению жителей региона электроснабжением.

Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года

Половина собственников многоквартирных домов в Подмосковье будет голосовать онлайн к концу 2025 года
В 2025 году электронный формат голосований собственников планируется внедрить в половине многоквартирных домов Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством области и главами округов. К системе уже подключили почти 1,4 тыс.

Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах

Услуга "Детский билет" упростит посещение группами, считают в московских театрах
В "Мосбилете" запустили новую опцию "Детский билет", которая значительно упрощает родителям и организаторам детских групп покупку билетов на культурные мероприятия. Теперь, чтобы приобрести билеты, достаточно указать полные данные только одного взрослого сопровождающего. Для детей до 14 лет требуется внести лишь фамилию, имя, отчество и дату рождения. Иван Мельников, руководитель Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной", подчеркнул важность нововведения "Детский билет", назвав его шагом навстречу многочисленным семьям и организованным группам.

Выбор читателей

08/04ВтрПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина 09/04СрдПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое 08/04ВтрНи единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной 09/04СрдКадышева была вынуждена раскошелиться после разгоревшегося скандала с сыном 08/04ВтрСчастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля 08/04ВтрСтало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях