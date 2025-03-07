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Пятница 7 марта

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В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире

В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире
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Зоопарк Москвы пополнился новым жителем.

В Московский зоопарк привезли самца пумы по имени Геркулес, который был изъят у одного из жителей столицы, сообщает пресс-служба зоосада.

Мужчина на протяжении нескольких лет держал хищника в маленькой квартире в районе Кунцево. Соседи неоднократно выражали недовольство, поскольку владелец выгуливал пуму без намордника, подвергая опасности местных жителей. В результате Можайский районный суд Москвы признал хозяина виновным в содержании редкого и исчезающего вида животного без необходимых документов и вынес постановление о конфискации хищника.

Сообщается, что 6 марта 2025 года решение суда о конфискации пумы было выполнено. В присутствии сотрудников Московского зоопарка, представителей МВД, Федеральной службы судебных приставов и департамента природопользования Москвы хозяин передал Геркулеса специалистам зоопарка.

"Сейчас Геркулес находится на карантине, в неэкспозиционном помещении зоопарка. Врачи поставили самцу пумы предварительный диагноз "эпилепсия и хроническая энтеропатия". Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии", — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Содержание пумы в домашних условиях представляет особую угрозу для здоровья животного, ведь дикие звери испытывают сильный стресс в непривычной обстановке, даже если выросли в неволе, что может привести к различным заболеваниям. Московский зоопарк приложит максимум усилий для обеспечения комфортных условий содержания пумы. Ветеринарные специалисты будут внимательно следить за состоянием животного и проводить необходимые обследования. У специалистов зоопарка имеется значительный опыт оказания паллиативной помощи крупным кошкам.

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7 марта 2025, 11:31
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

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