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Вторник 18 февраля

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Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова

Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова
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В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" произошли значительные изменения: Владимир Панков, известный режиссер и композитор, был назначен художественным руководителем. В интервью "Культуре Москвы" Панков поделился своими взглядами на наследие театра, взаимодействие с артистами и планы на будущее.

Новый художественный руководитель "Ленкома Марка Захарова" Владимир Панков рассказал, что кабинет основателя театра навсегда останется рабочим пространством, где будут проходить встречи и читки. Он также отметил важность сохранения памяти о прошлом, но при этом ему не чуждо развитие и обновление.

"Вода должна быть проточная, тогда она будет все время свежая," — сказал он, сравнивая процесс творчества с постоянным движением вперед.

Панков рассматривает наследие Ленкома как "код", который необходимо уважать и развивать. Он рассказал о важности общения и передачи традиций, подчеркивая, что "память — самое важное". Взаимодействие с артистами и зрителями, по его мнению, должно основываться на "гигиене взаимоотношений", где уважение к традициям сочетается с открытостью к новым идеям.

Владимир Панков известен своими экспериментами в области музыкального театра и междисциплинарных проектов. Он считает, что работа на стыке жанров и традиций позволяет создавать нечто новое и значимое. "Быть режиссером — значит быть канатоходцем," — отметил он, подчеркивая сложность и ответственность этой роли.

Режиссер выразил желание привнести в Ленком свой опыт и идеи, накопленные за годы работы в "Саунд-драме" и Центре драматургии и режиссуры. Он уверен, что пришло время для обновления и развития, но без резких изменений и разрушения традиций. "Я ничего не хочу ломать с колена," — заверил он, подчеркивая важность постепенного и деликатного подхода.

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18 февраля 2025, 14:28
Владимир Панков. Фото: mskagency.ru
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