Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

Столица вновь готовится стать центром притяжения для сотен дизайнеров и тысяч ценителей моды со всей страны и из-за рубежа.



В Центральном выставочном зале "Манеж" с 12 по 17 марта 2026 года пройдет шестая Московская неделя моды — ключевое событие для всей fashion-индустрии России. Организаторы объявили о начале приема заявок от дизайнеров и брендов одежды, обуви и аксессуаров. Подать заявку на участие можно до 18 января на официальном сайте мероприятия.

Что ждет участников и гостей?

Предстоящий сезон обещает стать еще более масштабным и насыщенным. Как отметил Министр Правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, ожидается участие около 200 брендов из разных городов России и мира.

"За предыдущие пять сезонов в проекте приняли участие более 300 московских брендов, и мы ожидаем, что в этот раз столица снова станет центром притяжения самых ярких и перспективных имен индустрии", — подчеркнул он.

Программа шестого сезона включает в себя:

Показы новых коллекций от ведущих и начинающих дизайнеров.

Открытый маркет, где гости смогут познакомиться с локальными брендами и приобрести их продукцию.

Профессиональный шоурум для байеров и представителей индустрии.

Образовательную программу с лекциями от ведущих экспертов моды, дизайна и маркетинга.

Фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.

Шанс для дизайнеров: что дает участие?

Московская неделя моды — это не просто возможность показать свою коллекцию на престижном подиуме. Для дизайнеров это мощный карьерный трамплин. Участие в проекте позволяет:

Выйти на новую аудиторию и потенциальных клиентов.

Наладить каналы сбыта благодаря контактам с байерами и ритейлерами.

Получить мощную медиаподдержку от крупных глянцевых изданий, инфлюенсеров и звезд.

Состав участников определит авторитетный экспертный совет, а дизайнеры, успешно прошедшие отбор, смогут представить свои бренды бесплатно.

Не только для профессионалов: что ждет гостей?

Московская неделя моды — это открытое событие, которое будет интересно не только специалистам. Жители и гости столицы смогут посетить:

Маркет российских дизайнеров, где будут представлены уникальные изделия от брендов со всей страны — от Мурманска до Иркутска.

Лекции ведущих экспертов, которые будут полезны студентам, маркетологам, журналистам и всем, кто интересуется модой.

Фестиваль World Fashion Shorts — однодневную мультимедийную инсталляцию, объединяющую моду, кино и современное видеоискусство.

Успех предыдущего, пятого сезона, прошедшего осенью 2025 года, в котором приняли участие более 220 брендов из России и 10 других стран, подтверждает высокий статус мероприятия. Шестая Московская неделя моды обещает вновь закрепить за столицей звание одного из главных центров модной индустрии.