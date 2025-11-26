Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

В Центральном выставочном зале "Манеж" с 12 по 17 марта 2026 года пройдет шестая Московская неделя моды — ключевое событие для всей fashion-индустрии России. Организаторы объявили о начале приема заявок от дизайнеров и брендов одежды, обуви и аксессуаров. Подать заявку на участие можно до 18 января на официальном сайте мероприятия.
Что ждет участников и гостей?
Предстоящий сезон обещает стать еще более масштабным и насыщенным. Как отметил Министр Правительства Москвы и руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, ожидается участие около 200 брендов из разных городов России и мира.
"За предыдущие пять сезонов в проекте приняли участие более 300 московских брендов, и мы ожидаем, что в этот раз столица снова станет центром притяжения самых ярких и перспективных имен индустрии", — подчеркнул он.
Программа шестого сезона включает в себя:
- Показы новых коллекций от ведущих и начинающих дизайнеров.
- Открытый маркет, где гости смогут познакомиться с локальными брендами и приобрести их продукцию.
- Профессиональный шоурум для байеров и представителей индустрии.
- Образовательную программу с лекциями от ведущих экспертов моды, дизайна и маркетинга.
- Фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.
Шанс для дизайнеров: что дает участие?
Московская неделя моды — это не просто возможность показать свою коллекцию на престижном подиуме. Для дизайнеров это мощный карьерный трамплин. Участие в проекте позволяет:
- Выйти на новую аудиторию и потенциальных клиентов.
- Наладить каналы сбыта благодаря контактам с байерами и ритейлерами.
- Получить мощную медиаподдержку от крупных глянцевых изданий, инфлюенсеров и звезд.
Состав участников определит авторитетный экспертный совет, а дизайнеры, успешно прошедшие отбор, смогут представить свои бренды бесплатно.
Не только для профессионалов: что ждет гостей?
Московская неделя моды — это открытое событие, которое будет интересно не только специалистам. Жители и гости столицы смогут посетить:
- Маркет российских дизайнеров, где будут представлены уникальные изделия от брендов со всей страны — от Мурманска до Иркутска.
- Лекции ведущих экспертов, которые будут полезны студентам, маркетологам, журналистам и всем, кто интересуется модой.
- Фестиваль World Fashion Shorts — однодневную мультимедийную инсталляцию, объединяющую моду, кино и современное видеоискусство.
Успех предыдущего, пятого сезона, прошедшего осенью 2025 года, в котором приняли участие более 220 брендов из России и 10 других стран, подтверждает высокий статус мероприятия. Шестая Московская неделя моды обещает вновь закрепить за столицей звание одного из главных центров модной индустрии.