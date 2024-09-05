Москвичи смогут выгодно потратить призовые баллы на товары в супермаркетах и аптеках

Москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на предстоящих выборах, смогут не только исполнить свой гражданский долг, но и получить ценные призы, которые помогут им в повседневной жизни.

Жители столицы, которые примут участие в выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино (с 6 по 8 сентября), получат возможность заработать ценные призовые баллы. Эти начисления можно будет обменять на разнообразные товары и услуги от партнеров программы "Миллион призов".

Победители акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" смогут потратить свои баллы с максимальной пользой. Они могут пойти на покупку продуктов питания, лекарств, одежды, бытовой техники и других необходимых в повседневной жизни вещей. Кроме того, баллы можно будет использовать для пополнения карты "Тройка" и оплаты поездок на общественном транспорте. Также призовые начисления можно направить на благотворительность.

Самыми востребованными категориями партнеров, где участники программы "Миллион призов" обычно обменивают баллы, являются супермаркеты, магазины детских товаров, маркетплейсы и аптечные сети. Это позволяет москвичам приобретать все необходимое для дома и семьи с выгодой.

Стать участником акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" могут все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией, которые проголосуют на предстоящих выборах в электронном формате. Для этого нужно иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Победители основного розыгрыша получат от одной до пяти тысяч призовых баллов. Кроме того, гарантированный приз в одну тысячу баллов ждет впервые голосующих онлайн и избирателей старше 60 лет. Дополнительно можно поучаствовать в розыгрыше призов в категориях "Техника для дома", "Спорт" или "Путешествия и культура".