На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов"

Призовые баллы "Миллиона призов" можно обменять на билеты в театр или музей.

Жители Москвы, проголосовавшие на выборах депутатов в сентябре в электронном формате, смогут принять участие в акции #ВыбираемВместе2024 — Москва от программы "Миллион призов". Среди проголосовавших будут разыграны призовые баллы, которыми можно будет воспользоваться для посещения различных культурных мероприятий столицы.

Победители розыгрышей смогут обменять свои баллы на билеты в театры, музеи, на концерты и другие культурные события. Партнерами программы стали десятки московских учреждений культуры, предлагающих широкий выбор развлечений на любой вкус.

Любители театрального искусства смогут посетить премьерные показы, спектакли по мотивам классических произведений или музыкальные постановки в одном из 40 театров-партнеров, среди которых Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, Театр на Юго-Западе и другие. Ценители музыки найдут для себя концерты в Московском международном доме музыки, Московском государственном академическом театре оперетты и других площадках.

Для семейного досуга с детьми предусмотрены спектакли в Детском музыкальном театре юного актера, Московском детском театре эстрады, а также посещение Музея космонавтики, Государственного Дарвиновского музея и других интересных локаций. Любители активного отдыха смогут обменять баллы на билеты в парки развлечений или на смотровую площадку с видом на Москву.

Призовые баллы, полученные в ходе розыгрышей, можно будет обменять на билеты по курсу 1 балл = 1 рубль. Победители основного розыгрыша получат 1, 3 или 5 тысяч баллов, а некоторые категории участников гарантированно получат 1 тысячу баллов. Дополнительно будут разыграны скидки в 15 тысяч баллов на покупки у партнеров в различных категориях.