Электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Москвичи с нарушениями зрения смогут проголосовать на выборах онлайн и на терминале.

Предстоящие сентябрьские выборы в Московскую городскую Думу и муниципальные органы власти станут доступнее для жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья. Специальные технологии позволят незрячим и слабовидящим горожанам самостоятельно принять участие в электронном голосовании как на избирательных участках, так и дистанционно через портал mos.ru.

Для этого разработчики адаптировали интерфейс электронных бюллетеней и терминалов для использования программ экранного доступа, которые озвучивают все, что отображается на экране устройства. Такие программы-скринридеры широко применяются людьми с нарушениями зрения в повседневной работе с компьютерами, планшетами и смартфонами.

На избирательных участках члены комиссии помогут избирателям с инвалидностью настроить специальный режим с включенным скринридером на терминалах для электронного голосования. Им также выдадут наушники и пульт-кликер, с помощью которого можно будет перемещаться по экрану и делать отметки в бюллетене.

Аналогичные возможности доступны и для тех, кто решит проголосовать онлайн на портале mos.ru. Достаточно включить привычную программу экранного доступа на своем устройстве, и она озвучит всю необходимую информацию, сопроводит процесс голосования и поможет сделать выбор.

Напомним, выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино запланированы на 6, 7 и 8 сентября.