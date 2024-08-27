В Общественном штабе отметили успех тестового голосования

Сегодня прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на котором были подведены итоги тестового голосования.



В этом мероприятии приняли участие около 650 тысяч москвичей, которые отвечали на важный вопрос: нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, аналогичный тем, что действуют в ряде других регионов. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев отметил, что ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов. Он предложил продолжить диалог на площадке Общественной палаты Москвы, где уже существует Рабочая группа по контролю за содержанием безнадзорных животных.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что тестовое голосование прошло успешно как в онлайн-формате, так и на избирательных участках. Он отметил, что система выдержала высокую нагрузку и прошла все стресс-тесты, проведенные разработчиками.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова также подчеркнула доступность всех способов голосования для граждан. В день тестового голосования и во время выборов москвичи смогут проголосовать онлайн по прямой ссылке, через терминалы электронного голосования или с помощью бумажных бюллетеней на участках. Для последнего варианта необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. На данный момент уже подано 5073 заявки на голосование бумажным бюллетенем.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Все горожане, обладающие активным избирательным правом, смогут принять участие в этой важной кампании.